L’Espagne-Allemagne mardi au stade La Cartuja de Séville, à la sixième et dernière journée du groupe 4 de la Société des Nations, c’est devenu une véritable finale, puisque les deux équipes qui peuvent accéder à la première place du groupe sont mentionnées et avec elle le seul endroit qui donne le droit de jouer la phase finale du tournoi.

L’équipe teutonique a fait ses devoirs samedi dernier en battant l’Ukraine 3-1 avec un doublé de Timo Werner et un but de Leroy Sané et mène désormais le groupe avec neuf points, un de plus que l’équipe espagnole, qui n’a pas dépassé le nul à Bâle face à la Suisse (1-1).

Les hommes de Joachim Löw valent un match nul à Séville et ceux de Luis Enrique sont voués à la victoire, mais en tout cas les deux formations dépendent de votre résultat et non de tiers pour être parmi les quatre choisis pour la phase finale.

Luis Enrique n’a pas atteint l’objectif d’entrer dans cette phase dans la première édition de la Société des Nations et maintenant il espère y parvenir dans la deuxième tentative avec une sélection plongée dans un changement de génération, sans avoir défini un type “ onze ” et cela montre une bonne attitude mais peu de puissance pour marquer des buts.

L’Espagne vient après avoir fait match nul dans cette phase contre l’Allemagne (1-1) au premier tour, gagner et perdre avec l’Ukraine (4-0 et 1-0) et gagner et faire match nul avec la Suisse (1-0 et 1-1).

Maintenant, il rencontre à nouveau un rival qui a rempli, avec l’Espagne, sa condition d’être favori pour passer et qui n’a pas perdu contre les rouges depuis la demi-finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, depuis lors ils se sont rencontrés trois fois de plus avec un Atout allemand dans un match amical à Vigo (0-1), un match nul (1-1) dans un autre match amical joué à Düsseldorf et le nul (1-1) en septembre dernier à Stuttgart dans cette phase de la Ligue des Nations.

Luis Enrique a eu dans cette nouvelle fenêtre pour les équipes nationales une répétition mercredi dernier contre les Pays-Bas (1-1) à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, où l’entraîneur asturien a utilisé de nombreux joueurs qui ne seront probablement pas mardi dans l’équipe initiale.

Samedi, face à la Suisse, certains de leurs poids lourds sont revenus dans l’équipe, même si la succession de blessures ne s’est pas arrêtée depuis que la liste de l’effectif a été rendue publique, dont Lors du premier échange, l’arrière droit de Séville Jesús Navas et Ansu Fati de Barcelone sont tombés, tous deux blessés avec leurs équipes lors du précédent tour de LaLiga.

Plus tard, à Amsterdam, l’arrière gauche José Luis Gayá a subi un coup à la tête et, bien qu’il soit toujours concentré, Luis Enrique a cité le joueur de Getafe Marc Cucurella, Comme auparavant, il a appelé le footballeur d’Arsenal Héctor Bellerín et le joueur madrilène Marco Asensio pour Navas et Ansu Fati.

À cela s’ajoute la blessure du joueur barcelonais Sergio Busquets, qui a reçu un coup contre la Suisse qui lui a causé une entorse d’un ligament dans son genou gauche, le rendant bas contre l’Allemagne.

Avec l’inconnu du but et si David De Gea y reviendra après Unai Simón était le partant des deux matchs précédents, la défense semble figée et menée par le capitaine de l’équipe nationale, Sergio Ramos, protagoniste samedi dernier à Bâle après avoir raté deux pénalités.

L’absence de Busquets cède théoriquement la place à Rodri Hernández ou même l’athlétique Koke Resurrección, qui a réalisé une bonne performance à Amsterdam, comme le Betis Sergio Canales, l’ancien également de l’équipe Verdiblanco Fabián Ruiz et le réaliste Mike Merino, tandis que la recherche du but tant attendu serait dans l’attaquant de la Juventus Álvaro Morata et Villarreal Gerard Moreno, qui est sorti en seconde période contre la Suisse.

L’Allemagne vient au duel contre l’Espagne avec la possibilité de renforcer le processus de renouvellement promu par l’entraîneur Joachim Löw et que Il a non seulement trouvé des défenseurs, mais aussi des critiques.

La décision de se passer de trois champions du monde comme Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummmels -les trois dernièrement en bonne forme- se souvient constamment de tout revers.

Löw et la direction de la Fédération allemande de football (DFB) continuent cependant de défendre cette décision. “On voit déjà des résultats. Depuis mars 2019, date à laquelle la rénovation a commencé, les résultats sont respectables malgré tous les mauvais condamnés à mort”a déclaré le directeur sportif de la DFB, Oliver Bierhoff.

“Lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, nous avons remporté le groupe devant les Pays-Bas. En 15 matchs, il n’y a eu qu’une seule défaite contre cinq nuls et neuf victoires“il ajouta.

Dans la Société des Nations, L’Allemagne accumule des nuls, deux contre la Suisse et un contre l’Espagne, auxquels il a ajouté les deux victoires contre l’Ukraine qui lui ont permis de mener le groupe.

Le dernier duel contre l’Ukraine et le match contre l’Espagne à La Cartuja sont les matchs clés pour juger le processus de Löw, qui a déclaré que la phase d’expérimentation est terminée et qu’une phase de consolidation de l’équipe qui jouera l’Eurocup a commencé.

Par conséquent, il faut s’attendre à ce que demain il se tourne vers une grande partie de l’équipe qui a battu l’Ukraine samedi. Le défenseur Antonio Rüdiger, sanctionné pour avoir accumulé des cartons jaunes, ne sera pas là. Au lieu de cela, Löw a le retour du joueur du Real Madrid Toni Kroos, après avoir purgé sa sanction pour la même raison.

Une variante tout à fait possible est que Robin Koch, qui a joué comme milieu de terrain contre l’Ukraine, retombe en défense et faire jouer Kroos dans sa position habituelle à côté de Leon Goretzka et Ilkay Gündogan.

Cependant, les problèmes que l’Allemagne a rencontrés ont été principalement défensifs et il ne peut être exclu que Löw choisisse de sacrifier Gündogan ou Goretzka pour partir. Koch devant la défense, pour rechercher plus de stabilité.

De plus, bien que moins probable, vous pouvez choisir de sacrifier un de ses trois attaquants et pour Goretzka de jouer un peu en avance.

– Alignements probables:

Espagne: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Koke, Canales, Mikel Merino, Fabián; Gerard Moreno et Morata.

Allemagne: Neuer; Ginter, Süle, Koch, Max; Goretzka, Kroos, Gündogan; Sané, Werner et Gnabry.

Arbitre: Andreas Ekberg (Suède).

Stade: La Cartuja.

Temps: 20h45 (CET) (19h45 GMT).