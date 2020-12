L’Espagne rencontre la Suède en Coupe du monde et affronte le désordre du Kosovo

La Suède se présente comme la principale rivale de l’équipe espagnole en route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans laquelle elle affrontera également des femmes âgées connues sous le nom de Grèce et de Géorgie et un Kosovo qui n’a jamais été mesuré et avec lequel, en l’aspect géopolitique, il y a des désaccords diplomatiques.

Sans être l’un des groupes sur papier plus compliqué que le tirage au sort, tenu hier, il comporte un certain danger. Les rivaux se caractérisent par la solidité du bloc. Mais cela me rappelle aussi de bons souvenirs. Avec la Suède et la Grèce, les deux rivaux les mieux classés, l’Espagne a disputé l’Euro 2008 en Autriche et en Suisse, au cours duquel elle a entamé sa phase d’or lorsqu’elle a été couronnée en finale à Vienne contre l’Allemagne. L’équipe dirigée par Janne Andersson sera, curieusement, la rivale de l’Espagne dans la phase finale de la prochaine Eurocup et assiste à cette phase avec l’aval de son statut de quart de finaliste en Russie 2018, où elle a présenté un bloc très compact et percutant.

Il est à noter que le Kosovo était théoriquement tombé dans le groupe A, mais avec la Serbie, pour des raisons politiques, il est passé à B. Le problème est que l’État espagnol n’a jamais officiellement reconnu le Kosovo comme un pays en raison de son parallélisme avec le conflit catalan. L’Espagne s’est toujours alignée sur la Serbie. La seule condition que l’Espagne avait dans le tirage au sort pour ce facteur était Gibraltar. Mais, en raison de ce refus, l’UEFA a retiré l’an dernier de la RFEF l’organisation du tournoi de qualification pour les moins de 17 ans européens, qui devait se jouer à Alcoy et Benidorm, et l’a transféré en Suisse.

La Fédération kosovare est membre officiel de la FIFA et de l’UEFA depuis 2016, bien que son premier match amical autorisé ait eu lieu en septembre 2014 (contre Oman). Sa première officielle a eu lieu le 5 septembre 2016, lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde en Russie, contre la Finlande (1-1), et il a remporté son premier match deux ans plus tard contre les îles Féroé en Ligue des Nations.

L’entraîneur espagnol, l’Asturien Luis Enrique, a apprécié hier le nul et le fait de croiser à nouveau avec la Suède.

“Simplement, à cause de la fatigue de se faire face, les Suédois et nous, qui nous sommes affrontés lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, et nous sommes dans le groupe au sein du Championnat d’Europe lui-même, et encore maintenant, je ne pense pas que ni eux ni nous cela nous rend trop drôles », a déclaré Luis Enrique, excité par une nouvelle Coupe du monde.