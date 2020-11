Hollande Oui Espagne tables signées dans le Amsterdam Arena (1-1). La sélection, meilleure en première mi-temps, s’est déroulée grâce à un but de Sergio Canales, tandis que dans le deuxième acte Van de beek atteint l’égaliseur. Marcos Llorente Oui Unai Simon ils ont fait leurs débuts en tant qu’internationaux à part entière.

C’était une journée pour les tests et Luis Enrique l’avait très clair dès le début. Dans ce calendrier serré, où l’équipe nationale disputera trois matchs en moins d’une semaine, il faut affronter les matches amicaux comme ce qu’ils sont et donc l’entraîneur asturien n’a pas hésité à donner à Unai Simón l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe nationale absolue, pariez sur un Koke qui était capitaine, laissez Sergio Ramos sur le banc ou attaque avec un trident formé par Gerard Moreno, Asensio et Morata. Et la vérité est que l’expérience a fonctionné pour lui dans les 45 premières minutes.

L’Espagne a très bien commencé le match. Dès la première minute, il a parié sur la prise de contrôle du jeu. Ce que Luis Enrique aime le plus. L’entraîneur préfère toujours maîtriser les différentes situations du match et contre les Pays-Bas ça s’est parfaitement déroulé. L’attaquant a créé le danger, le centre du terrain a ajouté et la défense n’a pas souffert pour arrêter les attaques rivales.

Morata assiste, marque Channels

Canales et Koke s’entendaient parfaitement avec les trois hommes ci-dessus. Et c’est ainsi que le premier objectif est né. Morata a échangé des rôles avec le joueur du Betis, a reçu un ballon au centre du terrain, s’est retourné, a levé la tête et a assisté au Cantabrique, qui a parfaitement défini avec un fouet croisé devant Marco Bizot qui a servi à inaugurer le phare d’Amsterdam Arena.

Le but a donné le prix bien mérité à l’équipe espagnolel, qui a dominé la collision sans problèmes en première mi-temps également marquée par des blessures. Deux en particulier, que dans un duel sans rien en jeu, le goût est toujours pire. Le premier, musclé, a été subi par Aké, qui a dû être remplacé au bout de six minutes par Blind. Avant une demi-heure, le deuxième revers est venu. Un coup très fort de Gayá avec Hateboer a laissé les deux très touchés. L’Espagnol n’a pas pu continuer et a été remplacé par Reguilón.

C’est comme ça que ça s’est terminé à une première partie où l’Espagne méritait plus, mais ce n’était pas correct au moment de prendre les dernières décisions. Cependant, l’image était très bonne et l’équipe nationale est allée au stand avec beaucoup de sentiments. En revanche, la Hollande est passée de moins en plus, même si elle n’était pas capable de créer un danger pour l’équipe espagnole.

La Hollande prend le commandement

La seconde moitié était une autre histoire. De Boer a changé le système de son équipe et l’Espagne a commencé à souffrir. Si dans les 45 premières minutes le contrôle était absolu, après avoir traversé les vestiaires, celui qui commandait était l’équipe néerlandaise. Et non seulement commandé, mais aussi blessé et atteint l’égalisation. Profitant d’un déséquilibre défensif des hommes de Luis Enrique, Van de Beek s’est retrouvé avec un ballon parfait pour faire l’égalité à l’intérieur de la surface. Le jeu avait beaucoup changé.

L’Espagne a tenté à nouveau de gagner le match, mais c’était encore imprécis dans la dernière passe. Asensio, qui n’a fini de commencer ni avec le Real Madrid ni avec l’équipe nationale, a raté une bonne occasion de doubler à nouveau l’équipe nationale. Morata l’avait aussi, bien que le plus clair soit celui que Koke a échoué. Gerard Moreno lui a accordé une passe décisive et le joueur de l’Atlético de Madrid, devant le gardien rival, a envoyé le ballon par-dessus la barre transversale.

Sergio Ramos et sa légende

L’Espagne a recommencé à dominer lorsque l’heure du match s’est achevée. Juste au moment où Luis Enrique a commencé à faire des changements. Ferran Torres, Dani Olmo et Adama Traoré ont renouvelé tout le front espagnol. La sélection a continué à récupérer le commandement perdu, même si ce n’était pas pour l’énorme intervention d’Unai Simón abattu par Depay, celui qui aurait frappé pour la deuxième fois aurait été la Hollande.

La dernière ligne droite de la rencontre a permis à Marcos Llorente de faire ses débuts avec l’Espagne et pour Sergio Ramos a égalé Buffon en tant que joueur européen qui a défendu le maillot de son pays le plus souvent. Rien d’autre ne peut être mis en évidence à partir d’une réunion où ceux de Luis Enrique, qui est passé du plus au moins, se sont retrouvés à moitié.