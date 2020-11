Espagne il a des ennuis. L’actuelle championne du monde a ajouté sa deuxième défaite dans la fenêtre de qualification pour l’Eurobasket 2022 après avoir perdu contre Israël à La Fontenta. L’équipe de Scariolo est allée se reposer 16 sur le tableau de bord et s’est laissée remonter dans un troisième quart-temps fastidieux. Après le retour, l’Espagne s’est effondrée et a fini par succomber douloureusement. Il devra gagner oui ou oui lundi prochain en Roumanie.

Après sa victoire en Roumanie et le trébuchement de Saragosse contre la Pologne, Espagne il leur fallait la victoire contre Israël pour éviter un gâchis dans le groupe de qualification pour l’Eurobasket 2022. Et c’est que l’Espagne a commencé le duel en troisième position classée et avec la frayeur dans le corps. Le match a failli faire obstacle au calendrier strict imposé au basketball cette saison, mais c’était plus important qu’il n’y paraissait. Parce que pour récolter plus tard des fruits en métal, il est nécessaire de semer d’abord dans des allumettes presque inconnues.

Pour lui, Sergio Scariolo il a mis un homme par terre Tyson Perez qui est devenue l’une des sensations de la Ligue Endesa. Le pivot de MoraBanc Andorre il a un excellent avenir mais aussi un beau cadeau. Et il le montre à ces premiers stades de la saison. Cela sent comme un gros et il semble également que cela deviendra un incontournable lors des prochains appels du champion du monde actuel.

Sa lettre d’introduction était une allée-oop après un bon bal servi par Alberto Diaz. Pas mal. Les projecteurs n’étaient pas sur lui après son manque de minutes avec Valence, mais Quino Colom a montré que son histoire d’amour avec les fenêtres de qualification n’est pas une question de hasard. Le meneur n’a marqué ni plus ni moins de 14 points en seulement sept minutes, ce qui a poussé une équipe à 15 points de plus. Et il a même atteint +18. L’Espagne donnait tout un récital devant un Israël totalement flou qui était vaincu des quatre côtés.

Et cela a trahi le résultat à la mi-temps (36-52). Espagne Il est allé aux vestiaires avec un revenu de 16 points grâce à la performance spectaculaire de Colom et à la contribution de joueurs comme Tyson Perez, Rubén Guerrero, López-Aróstegui et le débutant Francis Alonso, qui a montré les compétences d’un vétéran à ses débuts avec l’équipe espagnole de basket. L’Espagne gagnait en jouant de manière optimale et les jeunes ne pesaient pas la responsabilité. Tout fonctionnait à Valence.

L’Espagne laisse aller

Mais le passage à travers les vestiaires ne s’est pas bien passé avec Espagne et Israël en a profité en faisant ce qu’il n’avait pas fait pendant la première mi-temps: frapper la ligne 6,25. Une course de 0-6 a forcé Scariolo à arrêter le match et le triple de Blatt a permis à l’équipe israélienne d’entrer dans le match. L’Espagne était sous le choc Ginat mettre l’équipe visiteuse à moins de deux points à cinq minutes de la fin du troisième quart. Israël était dans le match et l’équipe de Scariolo était toujours sur la toile après le récital des coups de leur rival.

La pájara d’Espagne était formidable et Israël a pris la tête grâce à un partiel de 24-6. Là il est entré Colom pour ressusciter l’équipe de Scariolo. La contribution du meneur a été essentielle pour que l’Espagne atteigne le dernier quart-temps avec cinq points d’avance grâce aux triples du meneur, Francis Alonso et López-Aróstegui. La réaction de l’Espagne avait un nom: Quino Colom. Récital à part entière du joueur de Valence. Mekel Oui Blatt, les deux bases d’Israël, ont mené la réaction de l’équipe visiteuse qui avec trois minutes à gauche était un point en plus (84-83). Une dernière crise cardiaque était en vue à La Fonteta et seul Colom gardait l’Espagne.

Il restait 1:36 pour la conclusion et Cohen a mis Israël à trois (86-83). L’Espagne était condamnée à revenir et l’ambiance n’était pas des meilleures. Il avait eu le match en main. Cohen a de nouveau prolongé la distance avec un autre panier de deux et le champion du monde était dans les cordes. Un triple de Menco a mis Israël en tête de six (91-85) avec moins de 37 secondes à jouer. L’Espagne avait besoin d’un miracle qui ne s’est finalement pas produit. L’équipe de Scariolo, avec deux défaites en trois matches, se met dans le pétrin dans le groupe de qualification pour l’Eurobasket 2022. Ils devront gagner oui ou oui à la Roumanie lundi.