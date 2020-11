La séléction espagnole faire face à la visite à Pays Bas en amical avant des matches décisifs de la Ligue des Nations dans le but de récupérer le but perdu, après en avoir marqué un seul lors de leurs trois derniers matches, ce qui les invite à essayer Luis Enrique avec des variantes et le retour de Alvaro Morata.

Quelques jours avant le passage à la phase finale de la Ligue des Nations avec un duel clé contre l’Allemagne, l’Espagne rend visite aux Pays-Bas à la recherche de bons sentiments. La défaite, un an et onze mois plus tard, contre l’Ukraine a laissé un goût amer lors du dernier match dont Luis Enrique veut se débarrasser.

L’Espagne apparaît à Amsterdam sans le joueur qui assume la direction du jeu, Thiago Alcantara, sa nouvelle star, Ansu Fati, les deux côtés droits habituels, Jesús Navas et Dani Carvajal, et l’attaquant qui a plus de continuité avec Luis Enrique, Rodrigo Moreno. Les blessures et le coronavirus font des ravages en période de pandémie qui invitent aux tests.

Comme les matchs amicaux, banc d’essai, pour qu’il puisse être libéré Marcos Llorente, qui a mérité l’appel de l’équipe nationale, ou le retour de l’équipe, avec de belles performances à l’Atlético de Madrid. Íñigo Martínez au centre de la défense, Koke Résurrection au centre du terrain, Marco Asensio dans le demi-point et Alvaro Morata comme avant-centre. Se présente Hector Bellerín comme une nouvelle alternative dans la voie de droite. Tous aspirent à des minutes et à changer le visage de l’Espagne.

Celui avec lequel travaille Luis Enrique a une nouvelle identité avec un pur extrême comme Adama Traoré. Il continuera à l’intégrer dans son système à la recherche du commissaire-priseur qui profite de tout ce qu’il génère. Le match nul et vierge contre le Portugal lors du dernier match amical a été suivi d’un but pour battre la Suisse de justesse à l’Alfredo di Stéfano et de la défaite inattendue à Kiev contre l’Ukraine. Un seul but en 270 minutes.

le clin d’oeil de Luis Enrique peut arriver dans le but où la sélection calme le moment difficile qui vit Kepa Arrizabalaga à Chelsea. “On traverse un moment délicat; j’ai le joker de faire une exception”, justifie Luis Enrique qui fait confiance à un gardien qui ne joue pas pour son club et comme cela s’est produit lors du match amical au Portugal, il prendrait la relève David De Gea De début.

L’équipe néerlandaise entre en amical avec la nécessité d’améliorer une image détériorée après le départ de Ronald Koeman, puisqu’au cours des quatre derniers matchs, elle a marqué deux nuls, deux défaites et marqué un seul but. Le sélecteur Frank de Boer Il a déjà déclaré que sa priorité était d’obtenir de bons résultats dans les duels de la Ligue des Nations, le 15 novembre contre la Bosnie-Herzégovine et trois jours plus tard contre la Pologne. Les Néerlandais sont troisièmes de leur groupe et ont respectivement l’Italie et la Pologne à un et deux points.

Pour le match amical contre l’Espagne, le sélectionneur entend laisser reposer ses pièces les plus importantes et mettre “des garçons qui ont peu vu en équipe nationale”, a-t-il prévenu. Trois de ces jeunes qui pourraient sortir ce mercredi dans le onze de départ viennent de l’AZ Alkmaar: l’attaquant Calvin Stengs, 21 ans, arrière gauche Owen Wijndal, 20 et Teun Koopmeiners. Le milieu de terrain de 22 ans pourrait jouer à la place de Frenkie de Jong si le joueur de Barcelone regarde le match depuis le banc.

En attaque, De Boer s’aligne généralement Memphis Depay et le sévilliste Luuk de Jong. Le profil bas que l’équipe néerlandaise contre l’Espagne devrait avoir donne au jeune PSV Eindhoven des options à l’avant Donyell Malen ou même le vétéran Ryan Babel. Le contour reste à voir. Koeman a généralement joué avec un 4-2-3-1, mais son successeur est passé de la répétition de ce tirage à l’essai d’alternatives telles que 4-3-3 et 5-3-2.

Dans le chapitre des pertes, De Boer ne pourra pas compter sur les centraux Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt, deux pièces de base. Si le joueur de l’Inter Milan Stefan de Vrij, Joel Veltman ou Daley Blind obtient une pause, ils pourraient tous sortir dans les onze de départ. Les gardiens Jasper Cillessen et Justin Bijlow sont blessés et l’entraîneur a confirmé les débuts de Marco Bizot.

Quatre joueurs sont tombés de l’appel. Aux côtés des gardiens de but, le milieu offensif Mohamed Ihattaren, pour cause de maladie, et Steven Bergwijn, qui a été renvoyé en Angleterre lundi dernier.

Le sympathique il sera joué à huis clos, une mesure prise par le gouvernement pour arrêter la contagion du coronavirus. Lors de l’échauffement, les joueurs néerlandais porteront un maillot avec les mots “One Love”, le slogan d’une campagne contre le racisme.

Alignements probables:

Pays Bas: Marco Bizot; Wijndal ou Aké, Veltman, Blind, Hateboer; Koopmeiners ou Marten de Roon, Van de Beek, Wijnaldum; Promes, Malen et Stengs.

Espagne: Kepa; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Gayá; Busquets, Koke ou Mikel Merino, Dani Olmo; Adama Traoré, Ferrán Torres et Morata.

Stade: Johan Cruyff Arena.

Arbitre: Davide Massa (ITA)