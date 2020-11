Ongle séléction espagnole criblé de joueurs inhabituels, il s’avança Pays Bas, grâce au premier objectif de Sergio Canales avec l’absolu, mais un oubli de la défense a conduit le Néerlandais Donny van de Beek égalisé au début de la deuxième partie.

Luis Enrique a profité du match amical d’Amsterdam pour effectuer des tests et déployer un onze rempli d’actualités et le test du double neuf avec Gerard Moreno et Álvaro Morata. Le joueur de la Juventus a débordé de la confiance dont il a fait preuve à la Juventus et a été l’un des meilleurs aux côtés de Marcos Asensio, qui a débordé sur l’aile gauche.

Rodri et Sergio Canales ont été les seuls à rester dans les journaux concernant le match contre l’Ukraine. Ils sont retournés jouer avec l’équipe nationale, après de nombreux mois sans le faire, Héctor Bellerín, Íñigo Martínez, Koke Resurrection Dans la deuxième partie, Marcos Llorente a fait ses débuts avec l’absolu.

Le gardien de but Unai Simón a également créé, Il a joué les 90 minutes et a laissé des sentiments mitigés. Il a pris trop de risques en première mi-temps, lorsque l’Espagne a commencé le match par derrière et que Luuk de Jong était sur le point de lui donner une aversion. En seconde période, il a empêché les Pays-Bas de prendre la tête en stoppant deux tirs de Memphis Depay, le spectaculaire première sauvegarde.

Ce fut un match divertissant, avec les deux équipes pressant le coup de pied de but de chaque adversaire et dans lequel l’Espagne est passée de plus en moins, car en première mi-temps, elle montrait des signes d’être physiquement meilleure. Les Néerlandais l’ont essayé de l’intérieur avec le joueur de Barcelone Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum, qui n’a joué que la première partie, cherchant sans succès la tête du sevillista Luuk de Jong.

Le but de l’Espagne est venu à 19 minutes. Morata a reçu le ballon au centre du terrain, a avancé vers le but et a donné une excellente passe à Canales, qui a laissé Veltman derrière. Le milieu de terrain du Betis a avancé de quelques mètres et a battu Bizot d’un tir croisé du pied gauche.

Les rôles ont changé en seconde période. L’Espagne a eu trop de fautes en défense et les Pays-Bas ont attaqué l’aile droite encore et encore, surtout lorsque l’ailier de l’AZ Alkmaar Calvin Stengs est sorti.

Frank de Boer a fait quatre changements à la mi-temps, a éliminé Frenkie de Jong et Wijnaldum, a essayé plus avec de longues balles et a changé le 4-3-3 affiché jusqu’à présent en 4-2-3-1. Les hommes de Luis Enrique sont quant à eux sortis froids et les Pays-Bas ont profité d’une nette distraction de la défense dès le début de la seconde période.

Le côté gauche Owen Wijndal franchi, ni Iñigo ni Reguilón ne l’ont effacé et le ballon est tombé sur le seul Néerlandais qui n’était pas marqué, Donny van de Beek. Le milieu de terrain de Manchester United a tiré de plaisir en venant et a battu Unai Simón ci-dessous.

Dans les minutes suivantes, la balance pourrait être décantée pour l’une ou l’autre des deux équipes. Morata a eu un très clair, mais au lieu de tirer, il a essayé de le passer à Gerard Moreno et la défense l’a effacé. Bellerín a également tenté d’un long tir que Bizot a envoyé pour un corner.

À une demi-heure de la fin, Luis Enrique a effectué trois changements d’attaque. Il a enlevé Gerard Moreno, Morata et Asensio d’un coup et a mis Dani Olmo, Ferran Torres et Adama Traoré. Peu de temps après, l’ailier des Wolverhampton Wanderers a tiré trop lâche une bonne passe qu’il a reçue de Canales.

Cependant, ce sont les locaux qui méritaient de prendre de l’avance dans les dernières minutes. Depay a reçu seul et a mis trop de temps à faire un tir serré qu’Unai Santos a sauvé, dans un arrêt spectaculaire. Peu de temps avant la fin, une autre avance rapide des Néerlandais n’a pas abouti à un but car Luuk de Jong n’a pas tiré quand il le fallait. Ryan Babel a tenté sa chance avec deux tirs qui sont partis. La défense espagnole a accordé trop d’occasions, a fini par demander le temps et finalement les Pays-Bas n’ont pas profité.

Fiche technique:

1 – Pays-Bas: Bizot; Wijndal, Aké (d. 6, aveugle), Veltman, Hateboer (d. 46, Dumfries); Frenkie de Jong (d. 46, De Vrij), Van de Beek, Wijnaldum (d. 46 Klaassen); Depay (mort 79, Babel), Luuk de Jong et Berghuis (mort 46, Stengs).

1 – Espagne: Unai Simon; Bellerin, Eric, Íñigo Martínez (décédé 85, Ramos), Gayà (décédé 29, Reguilón); Rodri, Koke, Canales (mort 72, Llorente); Marco Asensio (d. 61: Traoré), Gerard Moreno (d. 61, Ferrán Torres) et Morata (d. 61, Olmo).

Buts: 0-1, m.19: Canaux. 1-1, m. 47: Van de Beek.

Arbitre: Davide Massa (ITA). Il a montré un carton jaune à Reguilón et Dani Olmo, d’Espagne.

Incidents: Match amical joué à huis clos à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.