Le 14 août, le football de l’État du Dakota du Nord a annoncé qu’il ne jouerait pas à l’automne 2020. Rejoignant plusieurs conférences de football universitaire et équipes qui avaient pris des décisions similaires, le programme a déclaré qu’il “tournerait son attention vers” jouer au printemps 2021.

Cette tendance relativement répandue dans le football universitaire au milieu de la pandémie COVID-19 est un cauchemar pour les dépisteurs de la NFL qui savent que bon nombre des meilleurs espoirs passeront probablement une saison de football printanière qui entrerait en conflit avec le processus de repêchage de la ligue. Ainsi, ceux qui espèrent avoir un aperçu du quart-arrière de l’État du Dakota du Nord Trey Lance avant le repêchage de la NFL 2021 pourraient faire une pause.

Selon Yahoo! Pete Thamel, le Bison des sports, a récemment programmé un match à domicile le 3 octobre contre Central Arkansas pour ce qui serait leur seul match cet automne.

«Le jeu permet à l’État du Dakota du Nord d’avoir essentiellement une« pratique printanière »complète à l’automne, avec des semaines d’entraînement de 20 heures», écrit Thamel. “Au lieu de” l’entraînement printanier “du NDSU culminant avec une mêlée les uns contre les autres, les Bison affronteront Central Arkansas, un redoutable ennemi du FCS.”

Le rapport note qu’il est difficile de savoir si les dépisteurs de la NFL seront autorisés à assister au match à Fargo le 3 octobre. Quoi qu’il en soit, en supposant que Lance joue, ce sera une consultation de rendez-vous pour les évaluateurs de talents professionnels du football.

Lance a eu une saison de première année absurde pour le Bison en 2019, sa première année complète en tant que titulaire. Il a mené NDSU à un record invaincu et à son huitième championnat national de la FCS au cours des neuf dernières années. Il a complété 66,9% de ses passes pour 2786 verges, 28 touches de touche et 0 interception pour une note de 180,6. Il a également mené l’équipe à la course avec 1 100 verges et 14 touchés.

“Je serais choqué s’il n’est pas parmi les 15 premiers”, a déclaré un dépisteur de la région de la NFL à Yahoo Sports. «Je pense qu’il va être dans le top cinq avec Justin Fields et Trevor Lawrence.

Ajout d’un autre dépisteur professionnel qui a assisté à l’un des matchs de Lance la saison dernière: “Je l’ai vu lancer un ballon de football et j’ai immédiatement commencé à envoyer un texto à nos gars, en leur demandant:” Qui est-ce? “”

Lance est la troisième perspective globale du repêchage de la NFL 2021 sur le grand tableau de l’écrivain NFL Vinnie Iyer, qui sera disponible mardi. Il est actuellement derrière Lawrence et Fields.

Iyer a également Lance atterrir avec les Panthers au n ° 5 du classement général dans son dernier repêchage simulé pour 2021.