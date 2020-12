Fernando Alonso. | Agences

«C’était très agréable d’être de retour dans la voiture. J’avais déjà testé la voiture 2018 auparavant, mais cette voiture a été un peu plus sérieuse et a déjà allumé mon esprit de compétition. Fernando Alonso a exprimé sa satisfaction à son retour. Le pilote d’Oviedo, en plus d’avoir parcouru 105 tours et signé le meilleur temps de la journée, a profité de la journée pour reprendre la route.

«C’était formidable de sentir les voitures modernes et de découvrir ce qu’elles peuvent faire», a déclaré Fernando Alonso, après son expérience avec la Renault RS20. “J’ai suivi de près les progrès de l’équipe au cours du week-end dernier et c’était agréable de vivre à l’intérieur de la voiture ce que j’ai appris de l’extérieur”, a déclaré Alonso après la séance d’hier à Abu Dhabi.

L’Asturien, double champion du monde de Formule 1, a manifesté son gène perfectionniste, lorsqu’il s’agissait de montrer son désir de réaliser une voiture parfaite. “Il faut régler beaucoup de choses de base comme le réglage du siège ou la position des pédales”, a-t-il indiqué avant de montrer son ressenti, à la veille de la fin de l’année 2020: “C’est un équilibre sans aucun doute bénéfique après seulement une journée et demie des tests faciaux l’année prochaine. Nous sommes arrivés à Noël dans la bonne humeur et avec tous les membres de l’équipe motivés.