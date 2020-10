La Retour en Espagne revient après son premier jour de repos, mérité dans une première semaine mouvementée dans la ronde espagnole. Vitoria sera le point de départ de la septième étape, avec un finale à Villanueva de Valdegovia dans lequel bien que les favoris ne visent pas à ouvrir un avantage entre eux, il pourrait y avoir une certaine surprise en raison de l’obstruction de l’itinéraire, y compris le port d’Orduña, première classe, À 20 kilomètres de la fin.

La hauteur, avec un peu plus de sept kilomètres d’ascension, a un pente moyenne supérieure à 7% et constant sur pratiquement tout son parcours, à l’exception du dernier kilomètre où il s’adoucit un peu. La création d’un vol avec des membres renommés pourrait avoir une sélection importante dans ce port, qui déterminera le vainqueur final et, si le peloton arrive, le réduira en éliminant tous les sprinteurs de la possibilité de lever les bras dans le but de Villanueva de Valdegovia.

Richard Carapaz atteint l’étape 7 de la Vuelta a España en tant que tout nouveau leader du classement général, devant la révélation de la course, le Britannique Hugh Carthy, qui compte 18 secondes d’avance. Primoz Roglic est quatrième à une demi-minute, Daniel Martin fermant le podium provisoire et Enric Mas, déjà à plus d’une minute, en cinquième position.