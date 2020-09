Ohio State a compilé six saisons parfaites au cours de sa glorieuse histoire du football, mais même le groupe de Wolverines le plus féroce du Michigan n’a pas présenté un défi aussi montagneux que ce dernier adversaire. Pour arriver là où ils veulent aller en 2020 – les éliminatoires de football universitaire – les Buckeyes doivent maintenant être parfaits sur le plan compétitif et médical.

Avec le Big Ten annonçant mercredi que ses équipes de football disputeront huit matchs à partir du 24 octobre et menant au championnat Big Ten le 19 décembre, les Buckeyes doivent être à la fois chanceux et bons sur le terrain et partout où ses joueurs pourraient rencontrer le nouveau coronavirus. dans leur vie quotidienne.

Parcourez vos calendriers et voyez ce qui découle de cette date de début fin octobre: ​​huit week-ends pour terminer huit matchs de saison régulière avant le match pour le titre.

Aucune marge d’erreur.

Nous avons déjà vu des matchs de football universitaire reportés ailleurs en raison de problèmes de tests COVID positifs parmi les joueurs ou sur un campus particulier: Virginia Tech contre Virginia, Memphis contre Houston, Oklahoma State contre Tulsa, Central Arkansas contre Arkansas State.

Si de telles circonstances se développent dans les Big Ten, le mot clé pourrait être «annulation» plutôt que «report».

Lorsque le Big Ten a initialement annoncé son calendrier modifié le 5 août, il a demandé une date de début le week-end du 5 septembre avec un match de titre de conférence le 5 décembre. Cela a donné à chacun 13 semaines pour terminer 10 matchs. Chaque équipe a reçu deux week-ends de repos pendant le calendrier et tous devaient être inactifs le 28 novembre, créant plusieurs fenêtres pour compenser tous les jeux reportés en raison de problèmes de COVID-19. Il y avait aussi la possibilité, dans ce qui équivalait au pire des cas, de repousser le match pour le titre Big Ten pendant une semaine ou deux.

Qu’est-ce que le Big Ten a gagné en abandonnant ce plan cinq jours après sa révélation, puis en endurant près de six semaines de controverse parmi sa base de fans, son pool de joueurs et, en fait, certaines écoles membres? Un plan complet pour les tests quotidiens de tous les concurrents, ainsi qu’un programme dans lequel toute personne dont le test est positif sera surveillée pour les irrégularités cardiaques.

«Tous les membres du Big Ten devraient être très fiers des mesures révolutionnaires qui sont actuellement prises pour mieux protéger la santé et la sécurité des étudiants-athlètes et des communautés environnantes», a déclaré Jim Borchers, médecin de l’équipe de l’État de l’Ohio, co-président de la ligue. Retour au sous-comité médical du groupe de travail de la compétition, a déclaré dans le communiqué de la ligue.

«Les données que nous allons collecter à partir des tests et du registre cardiaque apporteront des contributions majeures aux 14 institutions du Big Ten alors qu’elles étudient le COVID-19 et tentent d’atténuer la propagation de la maladie dans les communautés plus larges.

Les membres du programme de l’État de l’Ohio avaient tellement hâte d’avoir l’occasion de participer à la CFP que l’entraîneur Ryan Day a pris la décision extraordinaire de publier une déclaration jeudi dernier invitant la conférence à «donner à nos jeunes hommes ce pour quoi ils ont travaillé si dur: un chance de concourir en toute sécurité pour un championnat national cet automne.

Les Buckeyes l’ont maintenant, mais avec la stipulation implicite que rien de moins que la perfection sera insuffisant. Avec les membres de la Conférence du Sud-Est jouant des horaires de 10 matchs qui n’incluent aucune de leurs calories vides habituelles – pas de matchs contre la Citadelle ou le sud-est de la Louisiane – avec les Big 12 jouant un calendrier complet de la ligue de neuf matchs et Clemson à peu près certain de fumer tous les adversaires de l’ACC malchanceux assez pour se voir attribuer les Tigres comme adversaires, tout glissement de l’État de l’Ohio sera sévèrement puni.

Et cela pourrait inclure toute autre troncature de son horaire. Si un match devait être éliminé par des problèmes de COVID, il est possible que le comité de sélection de la CFP ne considère pas qu’un record de 8-0 – sept matchs de saison régulière, plus le match pour le titre B1G – soit suffisant.

Éviter cette situation dépendra non seulement du bon jugement (masquer, éviter les circonstances dans lesquelles le COVID est connu pour se propager rapidement) et de la bonne fortune (une partie de cela est sûrement juste un mauvais endroit / mauvais moment) des Buckeyes, mais aussi de leur adversaires programmés.

“La routine de tout le monde a été détruite”, a déclaré l’analyste de football universitaire de Fox Sports Urban Meyer à Big Ten Network mercredi matin. «Vous n’aviez pas de pratique du printemps. Vous aviez des arrêts et des départs pendant le camp d’entraînement. Et je sais que Coach Day a été abordé de la bonne manière, je connais sa conviction, mais il doit être absolument au point avec les fondamentaux ces prochaines semaines, en ce qui concerne la sécurité du ballon, le blocage, le tacle. … La fine ligne est la suivante: comment préparez-vous votre équipe? »

Les Buckeyes sont entrés dans l’année classée n ° 2 par l’Associated Press, avec des stars telles que le quart Justin Fields et le large Chris Olave pour alimenter l’offensive. Ils ont été exclus des sondages ultérieurs parce que, eh bien, on ne s’attendait pas à ce qu’ils participent, mais ils seront de retour dans le classement dès que quelqu’un entendra leurs épaulettes éclater.

La dernière fois que les Buckeyes ont compilé une saison parfaite, en 2012, ils n’étaient pas admissibles à la compétition d’après-saison et n’ont pas pu remporter le titre national. Ils ont remporté le championnat une fois depuis, en 2014, mais ont dû surmonter une défaite de la semaine 2 contre Virginia Tech pour être invités. Des trébuchements de saison régulière contre Michigan State (2015), Iowa (2017) et Purdue (2018) ont donné au comité des éliminatoires des excuses pour les exclure.

Il y aura moins de défis cette fois-ci – ce n’est que le calcul de base d’un calendrier de huit matchs. Mais ceux auxquels les Buckeyes seront confrontés peuvent être plus grands que jamais.