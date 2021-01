Pau Gasol a publié une lettre sincère à Kobe Bryant sur les réseaux sociaux à l’occasion de l’anniversaire de son tragique accident d’hélicoptère qui a mis fin à sa vie, avec sa fille Gianna et les sept autres passagers du vol. Avancer Il a ouvert son cœur sur les réseaux sociaux en parlant de son partenaire de fatigue des Lakers en tant que frère. Ci-dessous nous reproduisons la lettre de Pau Gasol:

“Tu me manques mon frère. Il n’y a pas un jour où tu n’es pas présent dans tout ce que je fais. Votre esprit, votre passion, votre ambition, votre amour … continuent de briller dans ma vie et dans celle de bien d’autres. Les photos, les vidéos, les moments spéciaux que nous avons partagés avec des gens qui vous ont admirés et aimés sur ce chemin, me rappelant à quel point j’ai eu la chance incroyable de partager ces moments avec vous.

J’espère que vous et Gigi souriez de là-haut en voyant à quel point vos filles sont fortes, douces et incroyables… Elles grandissent très vite mon frère.

J’aurais aimé que vous rencontriez notre petite Elisabet Gianna. Nous lui ferons savoir d’où vient son deuxième prénom, à quel point votre cousin Gianna et votre oncle Kobe étaient extraordinaires, aimants et inspirés.

Aujourd’hui, nous vous honorons et vous célébrons tous les deux, vous nous avez tous tellement quittés… même si les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’aurions souhaité, vous êtes et serez toujours, dans nos cœurs ».