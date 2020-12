Pas même trois mois se sont écoulés depuis ce match. De cette nuit fatidique à Lisbonne où le Bayern Munich, finalement champion de la Ligue des champions, accablerait le Barcelone sur le chemin pour l’obtenir. Cette 2-8 Ce fut un coup féroce qui a secoué tout le club et laissé le dernier maillon solide du club, ses footballeurs, sur la photo. Cette défaite volumineuse et rougissante est toujours dans la mémoire des Catalans, comme si c’était hier, et dans la prochaine assommer la chance de le relancer est plus possible que toute autre option.

La dernière honte des Catalans, celle-ci dans leur stade face à une Juventus beaucoup plus affamée, a conduit les Catalans à chuter en deuxième position lors de la dernière date de la phase de groupes. Les Italiens ont obtenu le droit de devenir chefs de groupe et ont quitté le Barça comme deuxième classé, forcé d’être jumelé avec l’une des six noix de coco restantes (deux des premières ne comptent pas, ni Juve ni Real Madrid).

Ainsi, selon les statistiques du journaliste et expert en données MisterChip, l’appariement le plus probable qui pourrait amener le Barcelone dans ces huitièmes de finale du Ligue des champions serait le Bayern Munich avec un 22,118%, celui que la plupart des six rivaux possibles qui sont dans le battage médiatique des dirigeants.

le Bayern poursuit une année plus forte et marche fermement vers l’objectif qui n’est autre que de revalider le titre qu’il a récolté la saison dernière dans un Ligue des champions atypique, en août et express sans qualifications à deux pattes comme d’habitude dans la compétition. le Barça payé en demi-finale la faim des Bavarois, qui ont débordé et annulé les culés en une demi-heure en août dernier. Après les 30 premières minutes, ils étaient déjà 1-4 sur le tableau de bord. L’équipe allemande est pratiquement la même, bien que sans Thiago ou Périsique, mais avec Sain.

Haaland, l’autre menace

Selon le reste des probabilités qu’il publie MisterChip, la prochaine menace est la Borussia Dortmund avec un 21,846%, un peu en dessous de l’autre possibilité allemande. Sans aucun doute, le norvégien Erling Haaland C’est le grand danger pour BVB, l’un des meilleurs buteurs de la saison. Ajoute déjà 17 points en 14 matches entre toutes les compétitions. Les Allemands sont toujours un adversaire exigeant et cette année ils arrivent avec un bon nombre de jeunes qui veulent exploiter: Reyna, Bellingham, Reinier, Moukoko… Sans compter le moi installé Hummels, Witsel ou Reus et le désiré Jadon sancho.

PSG, Chelsea, Liverpool, City …

Derrière les deux clubs allemands, les quatre autres options d’appariement possibles sont placées pour les Catalans avec des pourcentages légèrement inférieurs. Le champion de France les suit avec 14,554%. Ce serait un duel très morbide devant lui Paris Saint Germain après les dernières rumeurs autour Messi Oui Neymar. Le Brésilien a laissé entrevoir la possibilité que l’Argentin se retrouve à Paris.

Derrière les deux Allemands et les Gaulois se trouvent Chelsea (13,949%), Liverpool (13,858%) et Manchester City (13,676%) avec leur part de probabilité de franchir dans ces assommer de Ligue des champions avant le Barcelone. Avant les rouges il y aurait une certaine morbidité rappelant une autre des nuits fatidiques en Europe des culés, ainsi que le duel contre lui Ville de Dynamisme Guardiola.