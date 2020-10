Daka et Joao Félix se retrouveront à nouveau. La dernière fois qu’ils l’ont fait, c’était en 2017, en finale de la Youth League, que Benfica a perdu contre Salzbourg. Après cela, l’histoire des deux n’a aucune comparaison. Les médias ne l’exigent pas non plus. Le Portugais est devenu une star et un leader de tout un Benfica à l’âge de 19 ans, obligeant l’Atlético à débourser plus de 120 millions d’euros pour l’emmener.

27/10/2020 à 08:10 CET

Albert Grace

Daka, quant à lui, a continué sa route, succédant à Haaland et portant la bannière du grand buteur de ce Salzbourg. 39 buts lors de leurs 55 derniers matchs. Mais le duel d’aujourd’hui va au-delà de deux noms. Parce que Joao Félix est en jeu plus que sa résurrection. Il se joue que l’Atlético est toujours bien vivant dans cette Ligue des champions.

Les rojiblancos, après le coup dur à l’Allianz Arena, auront le besoin de gagner aujourd’hui s’ils veulent égaler étroitement cette deuxième place. Le premier, bien sûr, semble avoir un nom et un prénom: le Bayern Munich. Le char bavarois a apporté les couleurs à l’Atlético dès le premier jour et leur a montré comment concourir en Europe.

Luis Suárez le sait depuis un moment, malgré le fait que ces dernières années, il n’a pas pu marquer à domicile. L’Uruguayen a encore des buts qui lui tombent de la poche (quatre en six matches) et devrait aujourd’hui être l’élément différentiel pour éliminer Salzbourg. Nous verrons si cela arrive. Simeone n’a pas garanti sa présence dans les onze en raison de désagréments qui l’ont empêché de s’exercer hier avec le groupe. Même ainsi, cela indique la propriété.

Grâce à son partenariat avec Joao Félix, les options de l’Atlético passeront. Être énergique dans les zones sera décisif pour que les rojiblancos commencent à grimper. Ils devront le faire sans les blessés Saúl, Carrasco et Diego Costa. L’absence d’Elche, ainsi que le départ de Thomas, ont fait perdre à l’équipe de la cohérence dans la zone large. Contre le Bayern, ils ont été dépassés par Kimmich, Goretzka et Tolisso. Sans Saúl ou Carrasco, Correa et Herrera, à onze ans.

Un rival dangereux

Dit le Lokomotiv Moscou et la ligue autrichienne. Salzbourg pourrait remporter la victoire contre l’équipe russe mais le manque de punch les a pénalisés. La peinture de Marsch propose un jeu joyeux, de va-et-vient, avec accumulation de joueurs devant le ballon et avec des balles Koita et Daka. De plus, ils arrivent reposés, car certains des partants étaient remplaçants lors de la victoire de dimanche contre l’Autriche Vienne. Avec un 4-4-2 avec beaucoup de physique à l’intérieur, la note la plus fine est celle de Szoboszlai.

Le Hongrois a le pied d’or et l’Atlético ferait bien de ne pas le laisser tester son tir. Il a déjà marqué un superbe but dès le premier jour. Même ainsi, l’équipe de matelas, si elle joue à un bon niveau, ne devrait avoir aucun problème à marquer la première victoire. Tout dépendra de la solidité derrière et de la qualité de leur marche dans les derniers mètres. Salzbourg laissera des espaces dont Suárez pourrait profiter. L’Uruguayen est l’homme de but et sans Diego Costa, sa silhouette semble vitale. Il veut briller à nouveau en Ligue des champions.

Onze possibles:

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Herrera, Koke, Correa; Joao Félix et Luis Suárez.

Salzbourg: Stankovic; Ulmer, Ramalho, Wöber, Vallci; Szoboszlai, Junuzovic, Camara, Mwepu; Daka et Koita.