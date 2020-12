20:10 Ils restent sur le banc Levante: Vegas, Cárdenas, Son, Tolo García, Rober Pier, Radoja, Duarte, León, Morales, Rochina et Miramón.

20:07 Il j’ai soulevé sort avec: Aitor Fernández, Coke, Postigo, Vezo, Clerc, De Frutos, Vukcevic, Melero, Malsa, Roger Martí, Dani Gómez.

20:06 Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Neto, Iñaki Peña, Aleñá, Pjanić, Riqui Puig, Pedri, Trincão, Matheus, Umtiti, Junior, Mingueza et Konrad

20:05 Il Barcelone sort avec: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Coutinho, Messi, Griezmann et Braithwaite.

20:04 Nous avons déjà le onze de Barcelone – Levante! Plus de nouvelles dans l’équipe du Barça avec l’entrée de Coutinho et Braithwaite dans les onze de départ, tandis que Pedri et Trincao restent sur le banc. Pjanic n’entre pas non plus et récupère sa place dans les onze Busquets. Dans l’équipe de Granota, il n’y a qu’un seul changement par rapport au match de championnat précédent. Paco López s’assoit à Rochina et Malsa entre en tant que partenaire de Vukcevic.

20:00 heures. Bonsoir! Bienvenue dans le direct de Barcelone – Levante, partie correspondant à la journée 13 de la Ligue de Santander qui va être contesté dans le Camp Nou. Un match auquel l’équipe du Barça et le Granota viennent avec l’obligation d’ajouter les trois points pour regagner des positions dans le tableau.

La Ligue revient au Camp Nou Et il le fait pour rester, car pendant les sept prochains jours, Barcelone jouera à domicile les trois prochains jours du championnat national. La première des visites met en vedette le j’ai soulevé, qui sera mesurée à Barcelone dans le Camp Nou ce soir à partir de 21h00 – une heure de moins aux Canaries-.

Barcelone ne termine pas la carburation en Ligue après dix matchs joués et seulement 14 points ajoutés sur les 30 possibles. Il a maintenant l’occasion – et le besoin – de marquer un tournant après les revers des derniers jours, d’abord contre Cadix puis contre la Juventus, avec la défaite de mercredi et la perte consécutive de la direction du groupe en Ligue des champions.

Barcelone est obligée d’ajouter les neuf points qu’elle jouera à domicile ces jours-ci avec des visites de Levante, de la Real Sociedad et de Valence. Le premier test qu’ils ont ce soir avec l’arrivée des granotas sur un terrain où ils n’ont jamais marqué jusqu’à présent en Ligue.

Levante est en bas du tableau, avec 11 points en onze matchs. L’équipe Granota vient de gagner contre Getafe la veille dans la Ligue, mettant fin à cinq nuls consécutifs et quittant ainsi la zone de relégation. Les Valenciens doivent commencer à en ajouter trois à la fois s’ils veulent s’éloigner de la zone dangereuse de la table.

Paco López a convoqué 22 de ses hommes pour ce match contre Barcelone. La seule nouveauté sur la liste est l’absence d’Edgar Sevikyan, l’ailier russe de la filiale qui a fait ses débuts lors du match contre l’équipe azulón.

APPEL | Ce sont les joueurs appelés pour le match de demain contre @ FCBarcelona_es.

Nous connaîtrons le Composition en direct de Barcelone – Levante de la Liga. Nous allons vivre minute par minute de tout ce qui se passe au Camp Nou, avec les buts et les résultats en direct et en ligne de la rencontre de Barcelone et Levante.