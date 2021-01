Les alternatives de la seconde mi-temps ont conduit à une égalité en deux points entre les j’ai soulevé et le Valladolid, qui reflète le développement du jeu entre deux équipes qui ont cherché la victoire et qui sont restées avec le sensation douce-amère de ne pas l’avoir réalisé2-2).

La première moitié, de mauvaise qualité, était de niveau, mais après la pause, Levante a grandi plus que Valladolid et il s’approchait fréquemment de l’objectif de pucelana, ce qu’il n’avait pas atteint jusque-là.

Le football pendant les premières minutes a été mis par Valladolid, avec beaucoup de possession de balle et une option de but claire gâchée par Alcaraz, qui a couronné un bon service d’Orellana.

Après un quart d’heure de jeu, les forces se sont stabilisées car Levante a obtenu un ballon qu’ils avaient à peine réussi à avoir jusque-là et a commencé à jouer, avec des pénétrations sur les ailes, très proches du but de Masip, mais sans générer d’options pour danger.

Le match n’a eu aucune émotion en première mi-temps, puisque les alternatives de possession des deux groupes ne se sont presque jamais terminées à proximité des zones. La balle a été lancée à plusieurs reprises vers le terrain rival avec de longs déplacements, notamment par les locaux.

Ainsi, il était très difficile pour le danger d’entourer les buts d’Aitor Fernández et Masip, qui ont à peine eu à intervenir dans une première moitié de nette supériorité des défenses contre des attaques impuissantes car le ballon ne les atteignait pas et parce que quand il l’a fait, les rivaux ils ont empêché tout mouvement.

Seule une tête d’Orellana peu avant la pause peut être considérée comme une deuxième option de but en première période pour Valladolid, qui a également eu le premier de la seconde mi-temps sur un tir d’Alcaraz qui est sorti près d’un poteau de but. Levantin.

Petit à petit, Levante s’est amélioré et a eu plus d’arrivée, notamment dans les pénétrations de Clerc sur l’aile gauche, mais les options de but n’étaient toujours pas présentes dans le match, tandis que l’équipe de Sergio González était plus conservatrice face à un adversaire qui se rapprochait de plus en plus de son intrigue. .

L’amélioration de Levante s’est reflétée presque immédiatement sur le tableau de bord avec un galop par la bande de De Frutos, qui a donné à Dani Gómez d’ouvrir le score. Après le but, Valladolid n’a pas réagi à l’équipe de Paco López, qui a maintenu le contrôle du jeu avec un jeu d’attaques constantes.

Cependant, dans une action isolée, alors que Valladolid avait le plus de problèmes, un vol du ballon a permis à Alcaraz, dans un tir éloigné et placé, d’établir l’égalité et peu de temps après, une nouvelle attaque de l’équipe castillane pJ’utilise le 1-2 sur le tableau de bord après une bonne attaque qu’Óscar Plano a résolue.

Levante a été activé et alors que le match touchait à sa fin, Roger a établi un 2-2 juste basé sur les mérites de l’un et de l’autre.

2 – Ascenseur: Aitor Fernández, Miramón (Bardhi, m.84), Duarte, Vezo, Clerc, De Frutos (Son, m.64), Radoja, Malsa (Melero, m.78), Morales (Rochina, m.84), Dani Gómez (Sergio León, m.78) et Roger.

2 – Valladolid: Masip, Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho, Míchel, Alcaraz, Orellana (Hervías, m.63), Óscar Plano (Quique, m.89), Toni Villa (Zalazar, m.63) et Weissman.

Buts: 1-0, m.62: Dani Gómez. 1-1, m.74: Alcaraz. 1-2, m.77: Óscar Plano. 2-2, m.83: Roger

Arbitre: Munuera Montero. Il a averti Toni Villa, de Valladolid.

Incidents: Match joué sans public au stade Ciutat de València.