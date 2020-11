Grenade et Levante à égalité (1-1) ce dimanche au stade Nuevo Los Cármenes, un résultat qui fait perdre aux Andalous leurs premiers points cette saison à domicile et qui amène les Valenciens à accumuler cinq matchs de suite sans gagner et à continuer dans les places de relégation.

L’expulsion avec un rouge direct du Français Maxime Gonalons à un quart d’heure a marqué un affrontement dans lequel Grenade a continué avec un but précoce du Vénézuélien Darwin Machís et du Portugais Rubén Vezo à égalité pour une équipe levantine qui avait beaucoup de possession de balle mais peu de clarté pour casser la défense dans l’infériorité des rojiblancos.

Grenade, qui a commencé avec Jésus Vallejo Sur le côté droit en raison de problèmes de blessure dans cette position, il a marqué 1-0 dans la première action dangereuse de la chute, un grand jeu individuel de Machís qui a battu Aitor Fernández d’une main droite dure.

Levante, qui ne pouvait pas compter à la fin José Campaña En raison d’une gêne musculaire de dernière minute, il tentait de réagir dès la possession du ballon lorsque le jeu qui marquait le match arriva à un quart d’heure.

Ongle Gonalons tacle dur sur Rochina a été puni par l’Aragonais Jaime Latre avec du carton jaune, bien que l’arbitre ait changé la couleur de la carte après avoir examiné l’action sur le moniteur à la demande du VAR et a décidé d’expulser le Français avec un rouge direct.

De là, Levante s’est tourné vers le but d’une équipe de l’Atletico qui s’est défendue près de son cadre mais avec un peu d’ordre, bien qu’elle ait eu de bonnes chances de faire égaler Rochina, le macédonien Enis Bardhi et Jorge Miramón.

L’égalisation est arrivée à la minute 34 sur un corner rebondi à la perfection par Bardhi pour une tête puissante de Vezo.

La réponse locale, également sur coup de pied arrêté, a été signée par Antonio Puertas contre Aitor Fernández qui a empêché Grenade de prendre de l’avance au tableau de bord avant la pause.

Levante a également dominé en seconde période, obligeant le Portugais Rui Silva à éviter le retour avec des interventions remarquables contre un tir éloigné de Bardhi et un autre beaucoup plus proche de Roger Martí.

Grenade, malgré l’infériorité, a bien résisté sur la base de la discipline et a sacrifié les enjeux des visiteurs, qui n’ont pas pu briser la barrière défensive locale et n’ont plus créé d’occasions de marquer jusqu’à la fin.

Fiche technique

1 – Grenade: Rui Silva; Vallejo, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Montoro (Yangel Herrera, m 57), Luis Milla (Yan Eteki, m 80); Antonio Puertas, Machís (Alberto Soro, m.80) et Jorge Molina (Luis Suárez, m.57).

1- Relever: Aitor; Miramón (fils, 60 ans), Vezo, Postigo, Clerc; Melero, Malsa (Radoja, 68), Bardhi, Rochina (De Frutos, m. 68); Morales (Sergio León, 60 ans) et Roger.

Buts: 1-0, M.8: Machís. 1-1, M.34: Vezo.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais). Il a envoyé Gonalons avec un rouge direct (m.15). Il a averti les locaux Germán (m.68) et Luis Suárez (m.69) et les visiteurs Malsa (m.35), Postigo (m.47), Vezo (m.61) et l’entraîneur Paco López ( m.36).

Incidents: Match de la huitième journée de LaLiga Santander joué au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos.