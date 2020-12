Il FC Barcelona et le j’ai soulevé face aujourd’hui, Dimanche 13 décembre dans un match clé pour l’avenir des Catalans dans la Ligue de Santander. La jorné 13 de la Ligue de Santander visage dans le Camp Nou à partir de 21:00 heures aux blaugranas et aux granotas. Une réunion qui sera animée par Alejandro De Burgos Bengoechea et sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Barcelone-Levante aura des commentaires minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Barcelone – Levante clé, décisive, dans quelle partie des aspirations des Blaugranas cette saison en Ligue sont en jeu. Un autre revers, un autre revers de championnat, non seulement ferait chuter la candidature au titre en seulement 13 jours, mais cela pourrait aussi avoir un impact sur le banc culé. Les joueurs de Blaugrana ont déjà critiqué Koeman pour son système de jeu.

Il Barça vient avec l’actualité économique de l’accord entre les joueurs et le club de reporter les paiements des contrats pour les prochaines années. Démarche stratégique pour éviter les problèmes financiers de cette saison et faire face quand, on l’espère, les caisses vont mieux. Les culés se jouent beaucoup. Ils arrivent touchés après le revers de la Ligue des champions contre le Juventus qui a soulevé l’alarme sportive au plus haut niveau. Messi, Griezmann, Coutinho et # 8230; personne ne l’était. Une réaction ou une condamnation est attendue contre Levante.

Il j’ai soulevé Il arrive en difficulté, dans des lieux de relégation, mais dans une dynamique dans laquelle il est capable d’ajouter à n’importe qui. Il l’a fait lors des six derniers matchs au cours desquels il a décroché cinq nuls et ajouté, dans le dernier, une belle victoire contre lui. Getafe (3-0). Avant, cinq liens avec le même résultat, 1-1.

Le jeu d’aujourd’hui Barcelone – Levante de la 13e journée de la Ligue de Santander sera télévisé aujourd’hui à travers Movistar LaLiga à partir de 21:00 heures et vous pouvez également suivre minute par minute le jeu de La Ligue Barça – Relancer sur le site web de OKDIARY d’une heure avant le match avec l’aperçu, les line-up et les commentaires minute par minute du match.

À quelle heure joue Barcelona – Levante?

Espagne: 13/12/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries). Argentine: 13/12/2020 17h00

Mexique: 13/12/2020 14h00

La Colombie: 13/12/2020 15h00

Pérou: 13/12/2020 15h00

Chili: 13/12/2020 17h00

Venezuela: 13/12/2020 16h00

Uruguay: 13/12/2020 17h00

Les anges: 13/12/2020 12:00 heures.

Nouveau York: 13/12/2020 15h00