Levante est toujours abonné à la cravate à un -le cinquième d’affilée-, grâce à un penalty commis par Joaquín sur Dani Gómez, qui a permis aux hommes de Paco López de l’emporter 1-0, montrant sa meilleure version, contre un Real Valladolid qui n’a pas réussi à terminer son avantage.

Les locaux sont sortis en pressant, pour essayer de contrôler le rythme du jeu dès le début et, bien que le premier tir au but a été réalisé par Morales, qui a dû détourner Masip, c’est Marcos André qui s’est imposé comme le protagoniste, après avoir profité de deux occasions, grâce à sa rapidité, qui serait infructueuse.

La boîte de granota est devenue dangereuse dans les transitions très rapides, ce qui a obligé la défense de Blanquivioleta à faire un effort physique et de concentration, puisque le rival a commencé à créer un danger, surtout lorsque Morales a pris le ballon. Sans aucun doute, le joueur le plus branché de Levante.

En réalité, un échec flagrant de la défense locale, a été utilisé par Morales pour menacer à nouveau la région du Real Valladolid, mais son tir n’a pas trouvé de but. Trop de précipitation et d’imprécisions chez les joueurs des Blanquivioletas, dont Levante a profité pour dominer cette phase de l’affrontement.

Mais les locaux n’ont pas non plus baissé les bras et Guardiola a eu l’occasion la plus claire de la première mi-temps d’ouvrir le score, après un excellent centre de Hervías qui a terminé avec une tête et que Cárdenas a su dévier, empêchant le score de changer. Pourtant, la pause a été atteinte avec le 0-0 initial.

Levante est sorti avec intention en seconde période, pressant davantage, à la recherche de cette erreur locale pour pouvoir obtenir du pétrole. Mais ceux de Sergio González étaient sérieux en défense et ne cédaient pas. Oui ce travail collectif a abouti à une grande initiative d’Óscar Plano, qui a récupéré le ballon et l’a réussi magistralement, pour offrir un centre mesuré à Marcos André, qui n’a pas pardonné.

1-0 et plus de pression pour l’équipe visiteuse, qui a reçu ce local autant qu’une cruche d’eau froide. Et cela a été remarqué sur le terrain, car Levante a été lent à réagir, jusqu’à ce que Paco López a déplacé le jeton et, avec l’entrée de Dani Gómez, l’air frais est entré dans l’équipe valencienne.

En fait, c’est le nouveau venu qui a causé le penalty de Joaquín, très clair, qui était en charge de transformer Campaña pour rééquilibrer le jeu. Juste avant, Alcaraz aurait pu augmenter le loyer des locaux, mais son tir, confortable, passait largement à gauche du but défendu par Cárdenas.

Et pourtant Jota a eu la dernière chance du match dans ses bottes, son tir n’a pas réussi à se relever et le gardien levantin a pu arrêter le ballon. Encore un match nul pour Levante, insuffisant, mais avec le sentiment positif d’avoir réussi à réagir à l’avantage à domicile.

Fiche technique:

1 – Real Valladolid: Masip; Hervías (Janko, m 70), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana, Alcaraz, Fede San Emeterio (Janko, m.87), Óscar Plano (Jota, m.84); Marcos André, Guardiola.

1 – Ascenseur UD: Cardenas; Ce sont (Rober Pier, m 70), Vezo, Postigo, Clerc; Rochina, Malsa (Coca, m.80), Campaña, Melero (De Frutos, m.66); Roger (Sergio León, m.80) et Morales (Dani Gómez, m.70).

Buts: 1-0, m.56: Marcos André. 1-1, m.82: Campagne, de pénalité.

Arbitre: Valentín Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Il a montré du carton jaune à Postigo (m.32), Melero (m.39), Dani Gómez (m.74), de Levante.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de LaLiga Santander, disputée au stade José Zorrilla. Avant le match, une minute de silence a été observée à la mémoire de l’ancien joueur argentin Diego Armando Maradona.