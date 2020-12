Un but de Jorge de Frutos À quatre minutes de la fin, il a laissé les points dans le casier de Levante contre la Real Sociedad dans un bon match, avec un football fluide, à plusieurs reprises et dans lequel les deux équipes voulaient gagner.

Le Levante l’a essayé à travers le rechercher des espaces sur le jeu et le Royal avec une plus grande domination territoriale et le tableau de bord est allé vers les Valenciens qui ont puni l’équipe basque avec leur retour dans un affrontement de forces paires.

La Real Sociedad a repris le match dès le coup de sifflet d’ouverture avec possession de balle longue, approches fréquentes du but d’Aitor Fernández et beaucoup de présence sur le terrain adverse.

Devant, l’équipe locale a tenté de sortir sur la contre-attaque, mais leurs options d’avoir le ballon étaient rares et quand ils l’ont récupéré, Je l’ai perdu à nouveau immédiatement.

À 22 minutes, un coup franc d’Isak portait le score à 0-1. avec un ballon qui a frôlé le tir de la défense de Levante, donnant un avantage à l’équipe qui l’avait le plus mérité jusqu’à ce moment.

L’avantage a duré cinq minutes pour l’équipe basque, car à la première occasion de Levante, un rejet de Remiro après le tir de Dani Gómez a été utilisé par Roger pour nouer.

Après cela, les deux forces se sont stabilisées, Levante a pu avoir plus de balle, avec des possessions plus longues et une certaine arrivée non seulement sur la contre-attaque, mais aussi sur le jeu.

La Real a pris du recul En ce qui concerne la section initiale de l’affrontement et la rencontre a avancé vers son équateur sans actions dangereuses avant les objectifs respectifs.

La seconde mi-temps a démarré sur un bon rythme, sans que la Real Sociedad ne soit aussi dominante que lors de la première. Les arrivées du Levant étaient de plus en plus fréquentes et dangereuses, avec un superbe tir de Morales que Remiro a envoyé pour un corner dans un très bon arrêt.

Les forces étaient équilibrées Mais Levante avait le ballon qu’ils n’avaient pas eu dans la première demi-heure de jeu, bien que les deux équipes aient alterné leurs chances de marquer le deuxième but.

C’était un aller-retour. Les deux équipes voulaient gagner et dans le match, elles ont entamé leur dernière ligne droite avec des situations dangereuses devant les deux buts.

L’équilibre entre le football contre Levante et contre Un plus grand contrôle du Royal il offrait des phases alternées et surtout de l’émotion.

Dans l’un des rebondissements de la dernière ligne droite de l’accident, Jorge de Frutos dans une bonne pénétration au centre a mis le 2-1 sur le tableau de bord et la Real Sociedad n’a plus eu l’occasion d’établir le lien.

Fiche technique:

2 – Ascenseur: Aitor Fernández, Miramón, Postigo (Rober Pier, m.46) Vezo, Clerc, Malsa, Vuckevic (Melero, m.57), Rochina, Morales (De Frutos, m.57), Dani Gómez (Son, m.86) et Roger (Sergio León, m.77).

1 – Real Sociedad: Remiro, Gorosabel (Bautista, m.90 + 1), Zubeldia, Sagnan (Le Normand, m.63), Aihen, Guevara (Zubimendi, m.63), Merino, Barrenetxea (Monreal, m.80), Marquelanz, Isak et Portu (Willian José, m.80).

Buts: 0-1, m.22: Isak. 1-1, m.27: Roger. 2-1, m.87: Des fruits

Arbitre: Soto Grado (comité Riojan). Il a averti Rochina et Vukcevic pour Levante et Isak pour la Real Sociedad

Incidents: match de la quatorzième journée de championnat joué à la Ciutat de València sans public. L’entraîneur local, Paco López, a été honoré avant le match pour ses 100 matchs en tant qu’entraîneur de l’équipe.