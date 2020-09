C’était un dimanche à oublier pour les fans des Jets, avec le demi offensif Le’Veon Bell souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers lors de leur match de la semaine 1 contre les Bills.

Le statut de Bell pour revenir au match a été qualifié de «douteux», le demi offensif Frank Gore obtenant un poids des portées au troisième quart. Josh Adams est également entré dans le jeu pour New York.

Bell a trébuché sur une passe plus tôt dans le match, en sortant boiteux et en saisissant son ischio-jambier. Il reviendrait plus tard avec une jambe fortement scellée, mais était clairement gêné par la blessure.

Les ischio-jambiers de Bell ont été mis en évidence ces dernières semaines, le porteur de ballon vétéran retiré d’un entraînement en août avec ce que l’entraîneur Adam Gase a décrit comme une «tension aux ischio-jambiers». Bell s’est ensuite tournée vers Twitter pour contrer les affirmations de l’entraîneur-chef.

Les deux allaient plus tard clarifier les choses, Bell réaffirmant que la situation était un cas de mauvaise communication et que leur relation était toujours solide.

Le mariage de Bell et des Jets a été au mieux déroutant et au pire inadéquat, avec un drame suivant le vétéran porteur de ballon depuis sa signature avec New York en 2019. Ce qui n’a pas fait l’objet d’un débat, c’est la production de Bell (tout en courant derrière un pauvre ligne offensive). Il n’avait que 1250 verges de mêlée en 2019, le deuxième plus bas total de sa carrière.

Bell n’a eu que 14 verges au sol en six courses dimanche, mais a également eu deux réceptions pour 32 verges avant de se blesser aux ischio-jambiers.

Les Jets traînent les Bills 24-10 au quatrième quart.