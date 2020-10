Santiago Sosa, l’actuel footballeur de River, a surpris tout le monde et a clairement indiqué qu’il était sur le point de quitter River dans les derniers marchés de passage. Il aurait d’abord pu se rendre à Everton (Angleterre) puis à Independiente.

“J’étais sur le point d’aller à Independiente, mais pour certaines raisons, cela ne s’est pas produit … Le truc d’Everton était quelque chose de très concret, il n’a pas pris fin parce que je n’avais pas la citoyenneté européenne pour partir. Ça m’a fait mal qu’il soit tombé, mais maintenant j’ai changé de mentalité et je suis heureux à River », il a tenu le volant, en dialogue avec Comment ça va.

De son côté, Sosa a souligné son bon moment au Millionaire: “Marcelo m’a félicité, j’étais très content du désir avec lequel je suis entré. Il m’a donné un message que, heureusement, j’ai pu le capturer sur le court. L’équipement fonctionne bien depuis longtemps et, pour quelqu’un venant de l’extérieur, les choses sont plus faciles quand tout est huilé. “

“A l’entraînement j’avais déjà joué en interne à droite, Marcelo m’avait mis en pratique avant le match amical contre San Lorenzo au River Camp. Heureusement, je me suis bien adapté au poste … Gallardo veut que les ailes, les milieux de terrain et les attaquants arrivent en permanence dans la zone. Peut-être que, connaissant mon style de jeu, il ne me le demande pas dans chaque jeu, il exige plus d’équilibre de ma part avant d’atteindre le but », a déclaré Sosa.

Et enfin, il a dit: “En entraînement, j’essaye de regarder constamment les mouvements que Nacho et Enzo font pour apprendre. Peut-être que je n’ai pas les mêmes caractéristiques qu’eux, mais j’essaye de les regarder parce que ce sont de grands joueurs. “