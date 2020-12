Le prix Le meilleur 2020 a comme favori principal et unique Robert Lewandowski. L’attaquant polonais du Bayern Munich a été le meilleur joueur de la meilleure équipe la saison dernière et donc, sauf pour une surprise capitale, il remportera un prix qui capte l’intérêt après la suspension du Ballon d’Or en raison de la pandémie de coronavirus.

Les deux autres finalistes ne sont ni plus ni moins que Cristiano Ronaldo et Leo Messi, mais ils n’ont pas le choix contre Lewandowski, du moins en ce qui concerne les bookmakers. Le prix Best 2020 est annoncé ce jeudi et, selon les prévisions de Betfair, il a Robert

Lewandowski comme gagnant virtuel, malgré l’entité de ses deux rivaux pour le trône du meilleur joueur du monde ces derniers mois.

Robert Lewandowski remportera son premier The Best ce jeudi après-midi, et il le fera avec un mérite total, représentant également une équipe comme le Bayern Munich, imparable après l’emprisonnement et qui a pris la Bundesliga et la Ligue des champions avec une autorité. remarquable. L’équipe bavaroise avait la signature de son entraîneur Hans Flick, Mais Lewandowski était son visage visible sur le terrain, jouant le double rôle de leader et de tueur qui lui vaudra la plus haute distinction individuelle en 2020.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, habitués à remporter ces récompenses, sont dans ce 2020 dans un second temps derrière Lewandowski, et cela est également démontré par les paris. Alors que le marteau polonais a un frais de 1,05 euros pour chaque pari, chez Betfair, le même bookmaker part jusqu’à ce que le 11 euros pour le deuxième “ coup de coeur ”, Cristiano, alors que Messi est déjà à des années-lumière de l’attaquant du Bayern, avec un quota qui profite au parieur en 16 euros pour chacun qui est investi.

En cas de Messi, vainqueur en 2019 au-dessus de Virgil Van Dijk et Ronaldo lui-même, c’est illustratif. Sa saison, bien que exceptionnelle – comme toujours – individuellement, laissait à désirer collectivement en raison de la débâcle de Barcelone en Ligue des champions, d’une chute de 2 à 8 contre le Bayern de Lewandowski et de la surprise du Real Madrid en Ligue après l’emprisonnement. . Cette carte empêche l’Argentin de répéter le titre, et c’est que sa part dans Betfair est similaire à ce que Barcelone a actuellement pour gagner cette édition de la Ligue des champions.

Cristiano serait deuxième dans The Best

Dans le cas de Cristiano Ronaldo, ses mérites lui donnent à nouveau une place dans le tiroir de The Best, prix qu’il a remporté deux fois –2016,2017– depuis sa création, mais ne lui donne pas d’options pratiques pour s’imposer à Lewandowski. Vos frais vous placent comme deuxième favori, clairement, par rapport à Messi, depuis qu’il a pu mener la Juventus à la conquête de la Serie A, bien qu’en Ligue des champions il soit tombé prématurément avec un rival beaucoup plus petit comme l’Olympique Lyonnais.

Les pourcentages, selon les bookmakers, de prendre The Best, à gauche Lewandowski avec 58,5% de chances de remporter le prix, par 37,8% de Cristiano et seulement 3,6% de Messi. Cependant, le Polonais a beaucoup plus en réalité et pratiquement personne n’ose ne pas lui accorder, de manière virtuelle, un titre bien mérité et cela va aussi à son équipe.

Flick, le meilleur entraîneur

Le Bayern doublera avec The Best du meilleur joueur pour Lewandowski et celui du meilleur entraîneur, qui ira aux mains de Hans Flick. La cote sur Betfair pour le triomphe de l’entraîneur allemand est la même, 1,05 euro pour chaque euro misé, que celle de son attaquant vedette dans le prix homologue. Derrière c’est Jurgen Klopp, tout nouveau vainqueur de la Premier League avec Liverpool et ses 10 euros de quota, et Marcelo Bielsa, dont la promotion en Premier League avec Leeds United le laisse en troisième position avec un quota de profit maximum de 25 euros.