Robert Lewandowski a reçu le prix du meilleur. L’attaquant polonais du Bayern Munich a reçu le prix de la FIFA et a été proclamé meilleur footballeur de l’année selon l’organisation, devançant Leo Messi et Cristiano Ronaldo, qui étaient les deux autres finalistes.

L’attaquant du Bayern Munich a atteint cette finale en grand favori après avoir conquis la Ligue des champions la plus atypique de l’histoire. Lewandowski a marqué dans tous les matchs de la plus haute compétition continentale qu’il a disputée sauf en finale contre le PSG. En fait, il était surprenant qu’un autre des finalistes du tournoi, Neymar, ne soit pas parmi les candidats à remporter The Best.

Lewandowski a terminé la saison dernière avec 45 buts à son actif, un montant assez élevé disponible pour très peu. Le Polonais a terminé deuxième de la dernière édition du Soulier d’Or, deux buts derrière un Ciro Immobile qui a également signé un parcours spectaculaire devant le but. Des titres, comme la Bundesliga ou la Ligue des champions, ont joué un rôle décisif pour que le Polonais reçoive son premier prix The Best à 32 ans. Il s’agit du deuxième titre individuel pour l’attaquant du Bayern Munich, qui a été nommé meilleur joueur de l’UEFA en octobre.

Prenant en compte la naissance du prix The Best en 2016 lorsque la FIFA s’est séparée de France Football avec l’attribution du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo est le footballeur qui a remporté le plus de récompenses. Le Portugais a deux prix dans ses vitrines, tandis que Luka Modric, Leo Messi et, maintenant, Robert Lewandowski, n’en ajoutent qu’un. Il est à noter que l’attaquant de la Juventus est le seul à avoir figuré parmi les trois finalistes de toutes ses éditions.

Le gala a eu lieu en ligne en raison de la pandémie Et c’est pourquoi cette année, il n’y aura pas de débat pour savoir si un footballeur a raté l’événement ou non. Il n’a pas non plus été possible de profiter du tapis rouge, des déclarations, des rencontres morbides et de toutes sortes d’événements qui se produisent dans des actes de ce type.