Avec trois courses à disputer jusqu’à la fin du championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton Il a été proclamé sept fois champion du monde au Grand Prix de Turquie. Dans une saison où il a dépassé le nombre de victoires de Michael Schumacher, les Britanniques ont également égalé le nombre de Coupes du monde récoltées par l’Allemand. On peut déjà dire que Hamilton est assis à la table de Schumacher.

Le Kaiser a été proclamé sept fois champion avec 35 ans, le même âge que Lewis Hamilton a atteint. Bien que le pilote anglais termine son contrat avec Mercedes cette saison, tout semble indiquer qu’il renouvellera dans les prochains jours pour trois saisons supplémentaires, donc il pourra surpasser ce record la saison prochaine, dans laquelle l’écrasante domination de la Mercedes.

Michael Schumacher a obtenu sa première Coupe du monde avec 25 ans et 314 jours. C’était en 1994 quand je courais avec Benetton, un titre qu’il a pu revalider l’année suivante. Plus tard, il a signé pour Ferrari, où il a dû attendre quatre ans pour redevenir champion. Ainsi a commencé une domination écrasante de l’équipe italienne grâce à laquelle Schumacher ajouté cinq championnats du monde consécutifs. Cependant, il a été battu par Fernando Alonso en 2005 et finaliste derrière l’Asturien en 2006, saison après laquelle il a décidé de prendre sa retraite.

Michael Schumacher est revenu en Formule 1 en 2010 avec 41 ans. Il l’a fait de la main de Mercedes, une équipe avec laquelle il a couru pendant trois saisons. L’Allemand n’a jamais eu la chance de se battre pour la Coupe du monde et n’est monté qu’une seule fois, en 2012, douze courses avant son abandon définitif.

Lewis Hamilton, pour sa part, il a pu se proclamer champion du monde en 2007, année où il a fait ses débuts en Formule 1. Cependant, la lutte interne qu’il a eue avec Fernando Alonso a mis Raikkonen un titre que l’équipe McLaren avait en poche. Avec l’Asturien chez Renault, et déjà en tant que leader de l’équipe britannique, Hamilton a remporté son premier titre en 2008, avec 23 ans et 300 jours, un record de précocité qui n’a pu battre que Vettel, champion du monde avec 23 ans et 134 jours.

Hamilton a remplacé Schumacher

Au cours de ses cinq prochaines saisons chez McLaren, Lewis Hamilton il n’avait aucune option pour se battre pour le titre. Ce n’est qu’à son arrivée à Mercedes en 2013, précisément pour remplacer Michael Schumacher, quand le champion a été proclamé à nouveau. Depuis, Hamilton n’a été battu qu’en 2016, et c’était par son coéquipier. Nico Rosberg.

En principe, La domination de Mercedes sera prolongée pour une autre saison. La crise causée par le coronavirus le fera fonctionner en 2021 avec les mêmes voitures que cette campagne. Ce ne sera qu’en 2022 que le changement de règlement entre en vigueur qui est appelé à réduire les écarts qui existent entre les équipes. Cependant, Fernando Alonso, qui était le pilote qui a empêché Schumacher de devenir huitième champion, reviendra en Formule 1 la saison prochaine. Sera-t-il en mesure d’empêcher Lewis Hamilton de remporter sa huitième Coupe du monde?