Lewis Hamilton vivez l’un de ses moments les plus doux en tant que pilote. Cette saison, il n’a pas seulement pu surpasser le record de victoires de Michael Schumacher, mais a également égalé les sept championnats du monde récoltés par celui-ci. Non content de cela, le Britannique a entrepris de changer le monde par le sport. Hamilton est de plus en plus impliqué dans la politique, ce qui lui permet Mercedes mais que cela n’aurait peut-être pas été possible dans une autre équipe comme Ferrari, avec lequel vous avez négocié.

“Nous nous sommes entretenus de temps à autre, mais nous n’avons pas dépassé le stade de la compréhension des options sur la table, et ce n’étaient pas les bonnes.», A admis Lewis Hamilton dans La Gazzetta dello Sport.

“Nos positions ne se sont jamais alignées. Je pense que le temps compte et que les choses finissent par arriver pour une raison. Au cours des dernières saisons, mon contrat a toujours expiré dans des années différentes de celles de tous les autres pilotes. En fin de compte, c’était comme ça », a-t-il ajouté.

Hamilton a également reconnu qu’il avait peur de ne pas s’adapter à Ferrari: «Chez McLaren, j’ai beaucoup grandi, mais ils avaient certaines attentes sur la façon dont un pilote devrait se comporter et étaient en contraste avec le fait que j’ai toujours été un étranger, un anticonformiste ».

Hamilton a signé pour Mercedes et non pour que Ferrari soit lui-même

Mercedes, pour sa part, a permis à Lewis Hamilton d’être le pilote qu’il est aujourd’hui. “Avant de signer pour Mercedes, j’ai dit: «Je suis différent des autres. Laisse-moi être moi-même, laisse-moi expérimenter parce que je dois découvrir qui je suis. Dans tous les cas, je vous aide et je fais mieux grandir la marque dans le monde des jeunes. ‘ Et c’est ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

Inspiré par Muhammad Ali, Hamilton a récemment commenté: «Je pense que certaines personnes qui dirigent ces sports ont été très nerveuses à l’idée de se lancer en politique. ou ils sentent qu’ils vont être empêtrés dans un conflit politique. Mais ce n’est pas vraiment une question de politique, ce sont les droits de l’homme et la défense de quelque chose».

“Comme Nelson Mandela l’a dit: ‘Le sport a la capacité de changer le monde». Il y a le pouvoir des gens qui regardent, des gens qui gardent ce sport tel qu’il est, alors que nous continuons à leur offrir du divertissement et à améliorer le divertissement, et nous devons les encourager à faire ce qu’il faut », a ajouté Hamilton.