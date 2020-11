L’exécutif argentin dénonce les autorités de Buenos Aires pour répression lors des funérailles de Diego

▲ L’effigie de Diego Armando Maradona, qui a toujours été en faveur des causes populaires, a été utilisée lors d’une manifestation à Paris contre une loi de sécurité qui restreindrait la publication d’images de policiers. Photo Ap

Europa Press, Ap et Afp

Journal La Jornada

Dimanche 29 novembre 2020, p. a13

Buenos Aires. Le gouvernement argentin a dénoncé celui de la ville de Buenos Aires pour l’action de la police dans les troubles survenus dans l’accès au sillage de l’ancien footballeur Diego Armando Maradona à la Casa Rosada, siège de l’exécutif.

Plus précisément, le Secrétariat aux droits de l’homme de l’Exécutif national a déposé une plainte contre le chef du gouvernement de la capitale, Horacio Rodríguez Larreta, et le ministre de la Justice et de la Sécurité communautaire, Diego Santilli, pour enquêter sur plusieurs cas d’intimidation publique, d’abus de autorité et abandon de personne, a déclaré le journal El Clarín.

Des images ont été jointes au texte de la plainte qui parlent de répression violente dans certains incidents dans lesquels, selon les médias locaux, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été tirés.

Maradona, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, est décédé mercredi dernier d’un arrêt cardiaque et le gouvernement a cédé la Casa Rosada à Buenos Aires afin que les citoyens puissent dire au revoir à son idole, surtout connue pour avoir dirigé l’équipe argentine. dans le triomphe de la Coupe du monde 1986.

Cependant, en raison du flux interminable de personnes, la police est intervenue dans l’après-midi de jeudi dans une action qui a déclenché des émeutes et a abouti à plusieurs personnes grimpant les barreaux de la Casa Rosada pour tenter d’accéder à la pièce où se trouvait le cercueil. , un fait qui a déclenché la suspension de la veillée.

Diego Molina, le travailleur des services funéraires qui a pris une photo du corps d’El Diez, s’est rendu aux autorités, qui ont ouvert une enquête d’office sur des accusations de profanation d’un cadavre, selon les médias locaux.

Pendant ce temps, le monde du sport rend hommage à Pelusa. L’ancien footballeur allemand Franz Beckenbauer a rappelé les deux finales de Coupe du monde dans lesquelles il a dû affronter Maradona; c’était mon plus gros problème.

Je l’aimais. C’était un génie qui avait visiblement perdu le contrôle de sa vie ces dernières années. C’était évident, a déclaré Beckenbauer au magazine allemand Bild.

Avec une minute de silence et d’applaudissements avant les duels d’aujourd’hui, la Premier League a organisé une cérémonie en commémoration de Maradona, où même le manager d’Everton, l’Italien Carlo Ancelotti, a pleuré d’émotion.

Le Paris Saint-Germain s’est également réfugié sous le maillot numéro dix pour pleurer l’Argentin. Au revoir le 10! Repose en paix Maradona a déclaré le message, accompagné de l’image de l’ancien joueur, de la veste portée par Neymar, Ángel di María, Leandro Paredes et Kylian Mbappé avant le match contre Bordeaux.

Même dans une manifestation parisienne contre une loi de sécurité qui restreindrait la publication d’images de policiers, ils ont utilisé la couverture qui se trouvait sur la clôture d’une construction avec l’image de Maradona et la phrase La main de Dieu est née pleine de joie dans la ville .