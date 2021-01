▲ Les joueurs de l’Inter célèbrent le but de Christian Eriksen qui leur a donné accès aux demi-finales du tournoi de la coupe. Photo Ap

Ap et Afp

Journal La Jornada

Mercredi 27 janvier 2021, p. a11

Milan. Le meilleur et le pire de Zlatan Ibrahimovic dans le même match où son équipe AC Milan a perdu 2-1 contre l’Inter dans le classique de la ville. Zlatan, le buteur infaillible qui a marqué le premier but, a donné un avantage à son club après une demi-heure de jeu et Zlatan le controversé et irascible qui a été expulsé pour laisser ses coéquipiers vulnérables et faciliter le match des quarts de finale.

Ibrahimovic a affronté son ancien coéquipier Romelu Lukaku à la fin de la première mi-temps et a reçu un carton préventif et à 58 minutes il a concédé le deuxième carton jaune et l’expulsion conséquente.

C’est Lukaku qui a converti un penalty pour égaliser le score, tandis que Christian Eriksen a marqué le but gagnant sur une faute de temps supplémentaire.

L’AC Milan a eu un début brillant, avec plusieurs occasions de marquer. Mais il n’a ouvert le score qu’à la 31e minute, quand Ibrahimovic a contrôlé le ballon sur le bord de la surface et défini d’un tir oblique, entre les jambes du défenseur Aleksandar Kolarov. Avant d’aller aux filets, le ballon a eu un impact dramatique à la base d’un poteau.

Peu avant la pause, une discussion animée s’est ensuivie entre Ibrahimovic et Lukaku, tous deux ont été réprimandés. La confrontation entre les deux joueurs, qui étaient coéquipiers à Manchester United, s’est poursuivie après le coup de sifflet qui a mis fin à la première période.

Les compagnons de Lukaku devaient le contrôler pour qu’il ne devienne pas hors de contrôle, il était furieux.

Cette première mi-temps a été dominée par l’Inter, qui a eu de bonnes chances de marquer, la plus claire de Lukaku qui a déjoué Ciprian Tatarusanu, le gardien roumain qui a remplacé le suspendu Gianluigi Donnarumma.

L’altercation avec Lukaku a eu un coût élevé pour Ibrahimovic, car il s’est rendu au vestiaire avec une carte préventive et ne savait pas comment gérer la situation délicate et quelques minutes après le début de la seconde période, il a reçu son deuxième jaune, pour avoir renversé. Kolarov et a quitté l’AC Milan avec dix hommes.

L’Inter a profité de cette supériorité pour renverser le score, d’abord avec le penalty indiqué par le VAR au Portugais Rafael Leao et marqué par Lukaku. Dans le temps additionnel, Eriksen a commis une faute et placé le ballon dans le coin des buts des Rossoneri.

En demi-finale et dans un double match, l’Inter affrontera le vainqueur du match entre la Juventus et le SPAL, le seul représentant de la Serie B encore en compétition. Les autres demi-finalistes seront décidés dans les matchs entre Atalanta-Lazio et Naples-Spezia.