La gauche la plus radicale revient sur l’accusation contre Rafael Nadal. Et cette fois ce n’est pas parce qu’il s’est prononcé sur la gestion désastreuse du gouvernement social-communiste ou parce qu’il s’est prononcé sur une autre question politique. Et c’est que depuis l’extrême gauche ils profitent déjà de n’importe quel enjeu pour tenter de coucher, attaquer, critiquer et discréditer le joueur de tennis majorquin, comme cela s’est produit ces dernières heures.

Il s’avère que la Fondation Rafa Nadal a livré 3000 kilos de produits alimentaires pour bébés au Banque alimentaire de Majorque, c’est-à-dire pour les plus nécessiteux. L’objectif de ce don n’est autre que d’aider les familles en situation de précarité, un geste de solidarité et d’humanité de la part de l’athlète et de son environnement, dans lequel la Fondation est une réelle priorité en ce moment .

Des représentants de la Fondation #RafaNadal ont livré 3000 kg de produits alimentaires pour bébés à la banque alimentaire de #Mallorca @bancomallorca pic.twitter.com/8TWR5natzL – Fondation Rafa Nadal (@frnadal) 23 décembre 2020

Comment peut-il en être autrement, Nadal a reçu de nombreux remerciements pour ce noble geste, l’un des nombreux qu’il a eu et continue d’avoir avec les personnes qui en ont le plus besoin. Cependant, de la la gauche plus radicale dans les réseaux sociaux en a profité pour critiquer les Baléares disant qu’il escroque le Trésor, que ce n’est pas un vrai don, que c’est un moyen de blanchir son image et de faire connaître sa Fondation …

Jamais vu. Quelle publicité le joueur de tennis ou sa famille voudra-t-il faire d’une Fondation dans laquelle il investit annuellement des sommes importantes pour aider les autres? La Fondation Rafa Nadal mène ses activités tant en Espagne qu’en Inde. Son objectif est de renforcer, renforcer l’intégration et le développement personnel et social des enfants et des jeunes à travers le sport et l’éducation, et c’est sa femme Mery celui qui gère maintenant la plupart des affaires, être très engagé dans un projet qui promeut le sport depuis dix ans comme outil de développement personnel et social.