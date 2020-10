Lexus annonce la gamme et les prix pour l'Espagne du nouvel UX 300e dans sa présentation mondiale

Depuis le lancement du RX 400h en 2005, Lexus a été le pionnier de la technologie d’électrification des véhicules, et a joué un rôle de premier plan dans l’offre de produits à haute performance, mais respectueux de l’environnement. Au Salon de l’auto de Tokyo 2019, Lexus a dévoilé sa stratégie d’électrification mondiale, baptisée Lexus Electrified, qui vise à faire un saut fondamental en matière de performances, de sensations et de contrôle de conduite et de plaisir de conduire.

Plus précisément, la technologie Lexus Electrified permet à la transmission, à la direction, à la suspension et au contrôle des freins intégrés de réaliser le potentiel du moteur électrique cultivé dans les véhicules hybrides. Avec cette technologie, nous pouvons contrôler la force de traction afin que le véhicule adopte la position idéale pour chaque situation sur la route. Lexus vise à continuer de fournir des véhicules plus sûrs et plus agréables à conduire.

En tant que premier modèle de production sous la bannière Lexus Electrified, le L’UX 300e entièrement électrique a été développé pour d’excellentes performances sur route. Les ingénieurs de Lexus n’ont pas modifié le design distinctif ou les caractéristiques utilitaires du multisegment UX, se concentrant sur l’exploitation des caractéristiques avantageuses des véhicules électriques.

Le puissant moteur électrique de l’UX 300e fournit une accélération naturelle mais énergique, et des batteries de grande capacité, situés juste sous le plancher de l’habitacle, ils se traduisent par un centre de gravité bas et une autonomie exceptionnelle pour un véhicule urbain aussi compact (400 km dans le cycle NEDC corrélé, correspondant à une autonomie prédite de plus de 300 km dans le cycle WLTP). En combinaison avec la dernière technologie de connectivité, l’UX 300e maximise les avantages des véhicules électriques, tout en combinant d’excellentes performances avec une fonctionnalité élevée.

Caractéristiques de l’UX 300e

Lexus s’est toujours efforcé d’offrir une conduite exaltante, et le développement d’un BEV ne fait pas exception. S’appuyant sur la maniabilité raffinée caractéristique de Lexus, les ingénieurs de la marque ont pu profiter du nouveau moteur électrique pour améliorer davantage les performances sur route du véhicule. En même temps, l’UX 300e possède l’une des cabines les plus silencieuses de la catégorie, comme il sied à l’héritage de gestion acoustique de Lexus DNA.

Avec la fonction de sélection du mode de conduite Sur l’UX 300e, les clients peuvent gérer la fluidité de l’accélération et de la décélération, en fonction de la situation. Les conducteurs peuvent ressentir la puissante accélération et le couple instantané du moteur électrique lorsqu’ils appuient sur l’accélérateur, et utiliser les changements de came d’une manière similaire au frein moteur, en choisissant parmi quatre niveaux de régénération pendant la décélération; le tout bénéficiant d’une sensation très naturelle sur la route.

L’UX 300e présente d’excellentes performances dynamiques, grâce au centre de gravité bas résultant de placer la batterie sous le châssis, en plus d’optimiser la répartition du poids. Les hautes performances de la plate-forme GA-C sont améliorées en incorporant appuis supplémentaires et optimisation de la force d’amortissement amortisseurs, en ligne avec les changements dynamiques de l’électrification.

En supposant que les véhicules électriques sont silencieux par nature, l’UX 300e ajoute plus d’isolation que la batterie elle-même et supprime les bruits externes, tels que le vent ou l’impact de cailloux, qui seraient autrement entendus en l’absence d’un moteur à combustion ou d’une transmission. L’attention de Lexus à la gestion acoustique permet aux conducteurs de profiter d’une cabine confortable et silencieuse.

Fiabilité légendaire de Lexus

En développant l’UX 300e, Lexus a exploité les connaissances acquises lors du développement des systèmes hybrides de pointe de la marque et a appliqué le même niveau de qualité et de confort de fonctionnement à son premier véhicule électrique de série. La fiabilité de la batterie est exceptionnelle, et sa convivialité est optimisée grâce à l’application de la technologie de connectivité la plus moderne et des opérations à distance via smartphone.

A été maximisé l’efficacité du moteur électrique, du convertisseur de tension, des engrenages et de la batterie haute capacité, en tirant parti des connaissances acquises grâce au développement des véhicules hybrides.

Les batteries sont équipées d’un système de gestion de la température qui fonctionne à des températures ambiantes très basses ou élevées. Une plus grande fiabilité est également obtenue grâce à l’utilisation de plusieurs systèmes de contrôle qui régulent la charge et évitent des situations telles que la surcharge.

L’UX 300e offre la dernière technologie de véhicule connecté. En se connectant à un smartphone via l’application Lexus Link, les conducteurs peuvent vérifier l’état de la batterie et l’autonomie restante. Des commandes de charge sont également intégrées, comme une minuterie pour informer le propriétaire du moment où le véhicule sera complètement chargé, ou pour programmer la charge en fonction du moment où il est prévu de revenir en circulation ou du moment où l’électricité sera moins chère. Grâce à l’application, l’utilisateur peut également contrôler à distance la climatisation du véhicule.

Le design incomparable de l’UX d’origine

Le style incomparable et les fonctionnalités étendues du multisegment compact Lexus UX ont été transférés à l’UX 300e, créant une excellente offre globale.

En plus d’un extérieur audacieux et sophistiqué, évoquant une conduite agile et intense, Lexus a développé des roues aérodynamiques et un train de roulement spéciaux pour l’UX 300e.

L’emplacement du système shift-by-wire dans la console centrale contribue à la simplicité et à la fonctionnalité du design intérieur.

Développer les technologies de sécurité les plus avancées et les fournir rapidement aux conducteurs est une priorité pour Lexus. L’UX 300e adopte le Lexus Safety System +, autour duquel Lexus continue de travailler pour prévenir les accidents de la route mortels, réduire le stress du conducteur et développer des systèmes d’assistance pour offrir une expérience de conduite plus naturelle et plus sûre.