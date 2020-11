Lexus il a dépassé la barre du million de véhicules vendus en Europe, avec un total cumulé atteignant sept chiffres en septembre. L’exploit intervient à un moment très opportun, coïncidant avec le 30e anniversaire du lancement de Lexus en Europe. Cela coïncide également avec le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la marque, avec la présentation de UX 300e, son premier véhicule électrique.

En 1990, quelques mois seulement après les débuts de la marque aux États-Unis, Lexus entame son voyage en Europe avec un seul modèle, la LS 400, dont 1158 unités vendues. Il s’agissait peut-être de débuts modestes, mais annonçaient une transformation naissante du marché des voitures haut de gamme alors que la LS redéfinissait ce à quoi une voiture haut de gamme devrait ressembler en termes de performances, d’efficacité et de technologie.

Dans le même temps, Lexus a introduit une nouvelle approche du service à la clientèle et de l’assistance, qui a depuis établi la référence pour l’industrie automobile internationale. Suivant les principes traditionnels japonais de l’omotenashi –traiter le client avec la même attention et la même courtoisie qu’un invité dans notre maison– Lexus a toujours accordé la plus haute priorité à l’excellence du service.

Depuis le début, Lexus a choisi de tracer sa propre voie plutôt que de suivre les normes établies du marché, et plus précisément, il a pris la tête du développement de systèmes électriques hybrides auto-rechargeables. Ainsi, elle a commercialisé le premier véhicule hybride haut de gamme au monde, le SUV RX 400h, en 2005, et a depuis continué à développer des technologies pour améliorer encore les performances, la consommation de carburant et les niveaux d’émissions, ainsi que le plaisir de conduire.

Sur le million de véhicules Lexus vendus en Europe, pas moins de 45% étaient des hybrides. Aujourd’hui, il existe des versions hybrides sur toute la gamme de modèles Lexuset les ventes continuent de croître rapidement. Ils représentent actuellement 96% du total des marchés d’Europe occidentale, et 100% en Espagne.

Le service client avant tout

Lexus a également suivi de près l’évolution des besoins et des préférences des clients et a développé de nouveaux modèles en ligne avec les tendances du marché. Le résultat a été attention accrue aux modèles SUV et multisegments, dont Lexus a déjà vendu 550 000 unités en Europe.

Actuellement, l’offre de la marque comprend le RX, le modèle qui a ouvert les portes du marché des SUV premium, le RX L, avec une conception spéciale à sept places; le NX intermédiaire et, lancé en 2019, l’UX, un crossover urbain compact qui est rapidement devenu le best-seller de la marque en Europe.

D’autre part, Lexus a évolué en tant que marque de style de vie au-delà du monde automobile, promouvant l’excellence artisanale dans la fabrication, soutenant les talents émergents dans le domaine du design par le biais du Lexus International Design Award ou d’activités telles que Lexus Art Cars ainsi qu’en aidant ses clients à découvrir et à vivre des expériences incroyables.