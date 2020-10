Lexus a choisi le Levante espagnol pour la présentation mondiale de l’un de ses modèles les plus emblématiques, le nouveau Lexus UX 300e. Valence C’était le lieu d’un événement, qui s’est tenu du 5 au 8 octobre, au cours duquel la première voiture électrique Lexus a brillé, ce qui fait partie de la stratégie Lexus Electrified.

Espagne C’est un pays idéal pour la célébration de toutes sortes d’événements, car il combine une série de qualités uniques au monde, qui Ils vont d’un climat doux et ensoleillé à une infrastructure routière et hôtelière complète, en passant par une gastronomie incomparable, une variété spectaculaire de paysages et un haut niveau de sécurité. Conscient de cela, Lexus a choisi notre pays pour célébrer l’un des événements les plus importants de l’année pour la marque: la présentation de sa première voiture électrique aux médias.

Valence se distingue particulièrement dans beaucoup de ces sections, comme ils ont pu le voir les 50 journalistes des médias automobiles, généralistes et lifestyle qui ont assisté à la présentation de ce modèle. Sur l’itinéraire prévu, il a été possible de tester le fonctionnement du nouveau Lexus UX 300e dans toutes sortes d’environnements. Tout au long des 150 kilomètres du parcours, il a circulé à travers Valence et les routes environnantes, ce qui a offert des scénarios impressionnants pour prendre des vidéos et des photos du dernier lancement de Lexus.

Lexus a sélectionné pour cet événement des lieux de référence pour leur qualité et leur hospitalité, comme l’hôtel Balneario Las Arenas. Comment pourrait-il en être autrement, la gastronomie a également brillé. Pour le déjeuner, avec un menu fingerfood au Mas de Canicattí conçu par le chef Miguel Martí. Et pour le dîner, à La Sucursal, un restaurant étoilé au guide Michelin et reconnu comme le Meilleur Restaurant d’Espagne 2020 par Gourmets Magazine. Situé dans le grenier de l’emblématique bâtiment Veles e Vents, qui offre une vue privilégiée sur La Marina de Valencia, il était possible de déguster la cuisine de Javier Andrés, qui allie la tradition méditerranéenne à une perspective créative et contemporaine.

Voici le Lexus UX300e

En tant que premier modèle de production sous la bannière Lexus Electrified, l’UX 300e entièrement électrique a été développé pour d’excellentes performances sur route. Les ingénieurs de Lexus n’ont pas modifié le design distinctif ou les caractéristiques utilitaires du multisegment UX 250h, se concentrant sur l’exploitation des caractéristiques avantageuses des véhicules électriques.

Le grand moteur électrique La puissance UX 300e fournit une accélération naturelle mais rapide, et les batteries haute capacité, situées juste sous le plancher de l’habitacle, donnent lieu à un centre de gravité bas et une autonomie exceptionnelle pour un véhicule à caractère urbain (400 km dans le cycle NEDC corrélé, correspondant à une autonomie prédite de plus de 300 km en cycle WLTP). Combiné avec la dernière technologie de connectivité, l’UX 300e maximise les avantages des véhicules électriques, tout en combinant de grandes performances avec une fonctionnalité élevée, incarnant, une fois de plus, la célèbre philosophie («en même temps»). De la marque.