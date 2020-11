– Avez-vous manqué la compétition?

Oui, parce que le dernier match était juste avant le verrouillage. Il avait beaucoup de combinaisons de basketball.

– Des sensations?

– J’allais bien. Je n’ai eu que cinq entraînements, mais petit à petit je me suis senti à l’aise sur le court, avec de bonnes sensations. Mais j’ai encore du travail à faire, pour m’améliorer physiquement, car j’ai eu des erreurs de recrue. Je manque de vitesse de réaction, ces dixièmes de seconde qui me permettent de prendre la bonne décision, de voler une balle ou de gagner une option de tir plus claire.

-Arteaga et vous êtes appelé à mettre le vétéran.

– Des joueurs d’autres équipes nous en parlent, surpris par l’âge de notre équipe. Après Oli et moi, c’est Norelia, avec 26 ans, et à partir de là, tout sauf 24. C’est une épée à double tranchant. Vous pouvez payer pour l’inexpérience, mais ce sont aussi des joueurs très affamés et énergiques, inconnus des rivaux.

– Cette inexpérience pourrait-elle coûter la défaite contre Breogán?

– Nous devons garder à l’esprit que le Breogán est l’un de ceux qui seront au sommet. Ils ont joué à un rythme constant, ce qui nous manque. Nous travaillons avec Natxo pour corriger ces erreurs. Oli et moi ne pouvons tout simplement pas faire physiquement ce que les autres joueurs ont dix ans de moins. Mais si nous continuons à jouer, c’est pour quelque chose. Nous avons beaucoup de basket à l’intérieur. Ce n’est pas seulement physique, vous devez contrôler les tempos d’un match. À Orense, nous avons très bien fait en équipe, nous avons tous contribué. Et à des moments clés, l’un ou l’autre est apparu.

– C’est venu dans une saison compliquée.

– Il faut garder les pieds sur terre et voir que cette année les conditions sont différentes. Nous avons disputé les trois matchs. Le premier objectif est d’être dans le top 5 et d’oublier la relégation. C’est difficile car il y a de très bonnes équipes, comme Breogán, Valladolid, Palencia et Coruña. Il reste un carré. Voyons si nous faisons nos devoirs.

– Ces deux victoires peuvent-elles être essentielles?

– Contre Melilla, jouant à domicile, nous ne pouvions pas échouer. À Orense, nous avons également obtenu un avantage de 13 points. Tout peut être important à la fin.

–Le club fait beaucoup confiance à Natxo Lezkano.

– C’est l’un des facteurs qui m’a poussé à signer pour Oviedo. C’est un entraîneur très expérimenté, non seulement en LEB Oro, mais aussi en basket espagnol, avec de belles saisons. Le handicap du public et un budget inférieur ont été trouvés, ce qui nous a obligés à faire une équipe légèrement différente. Natxo a trouvé la clé, la façon de jouer s’adapte très bien aux caractéristiques de l’équipe. Il prend soin de nous tous, en particulier Oli et moi. Vous pouvez dire qu’il fait les choses correctement.

– Il n’a pas encore pu ressentir la magie de Pumarín.

– Je l’ai vécu en fan, surtout l’année de la Princess Cup, alors que je me remettais d’une blessure. C’est dommage car avec cette équipe j’imagine les fans très dévoués à l’équipe tous les 15 jours. Cela signifie qu’il faudra faire encore un peu mieux les choses. Mais nous ne nous sentons pas étranges seulement à Pumarín. Vendredi à Orense, il y aurait quinze personnes dans le pavillon.

– Heureux de jouer enfin à Oviedo?

–Oui, heureux d’être de retour à la maison, ce qui était l’un de mes objectifs. Je passe un bon moment à jouer et à m’entraîner.

– Plans à long terme?

«Pour le moment, je ne peux pas répondre à ça. J’y vais d’année en année. En ce moment, j’ai un contrat jusqu’à la fin de la saison.