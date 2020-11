Natxo Lezkano, hier, au centre sportif de Pumarín. | M. López

Après le match que Liberbank Oviedo a remporté hier contre Melilla à Pumarín, il y a eu un cinquième quart-temps. C’est celui qui a joué Alejandro Alcoba, entraîneur de Melilla, très agacé par la performance des arbitres d’hier, notamment avec celle d’Antonio Sacristán. “C’est bien que M. Antonio me taquine, et que M. Guillermo (Ríos) et l’autre garçon (Alejandro Aranzana) dansent l’eau pour lui, ce n’est pas juste”, a-t-il déclaré à propos du trio d’arbitrage lors de la conférence de presse suivante rencontrer.

L’entraîneur de Melilla leur a dit des mots encore plus épais avant la conférence de presse, dans le tunnel des vestiaires, où il a fallu se calmer pour que sa colère ne s’aggrave pas. L’entraîneur de l’équipe Melilla s’est plaint que dans la dernière ligne droite du match, deux fautes avaient été signalées au joueur local Elijah Brown de la ligne triple dans laquelle, selon sa version, l’Américain avait abandonné (ce qui en basket-ball est souvent appelé «flop»): «Les deux disquettes de Brown sont un scandale, une honte, elles ont donné à Oviedo sept points consécutifs; Comme je l’ai dit aux arbitres, je me sens volé, je sens qu’ils jouent avec mon travail, avec l’argent et l’avenir de ma famille, avec celui de Melilla Baloncesto; Je sens qu’ils n’ont aucun respect pour nous et je crois que les clubs LEB Oro font un gros effort financier pour qu’ils facturent ce qu’ils facturent ».

Alcoba a également critiqué l’attitude des arbitres: “Il faut exiger moins de bravade, moins d’arrogance, plus d’humilité, car certains ont toujours des problèmes, dans tous les matchs qui apparaissent”, at-il ajouté. Bien sûr, malgré tout, il a félicité Oviedo Basketball et assuré que le match “aurait pu tomber de chaque côté”.

De son côté, l’entraîneur de Liberbank Oviedo Baloncesto, Natxo Lezkano, qui est apparu ensuite, n’était pas du tout d’accord avec l’interprétation d’Alcoba des deux actions de Brown et a été franc à ce sujet: «C’est un joueur qui prend beaucoup de Tirer des fautes à cause de la façon dont il tire, il est gaucher et tourne beaucoup ses hanches et si vous êtes très attaché à lui, comme cela arrive souvent, il prend des fautes, qui sont des fautes, et si vous regardez la vidéo (Alejandro Alcoba), vous verrez que ce sont des fautes. Il l’a fait tout au long de sa carrière, si vous êtes proche de lui, il peut vous prendre une faute. Mes équipes ne flopent jamais, il est interdit à ces joueurs de flop, je ne veux pas que les joueurs flopent dans mon équipe. ”

Concernant le jeu, malgré sa satisfaction de la victoire et du travail de ses joueurs, il a regretté quelques erreurs: «Nous avons commis des erreurs de débutant, ce que nous sommes en ce moment, et nous avons laissé émotion presque jusqu’au bout. ; là vous pouvez voir notre manque d’expérience.