Mis à jour le 20/01/2021 22h25

LG n’a pas seulement lancé dans notre pays le LG Velvet, avec un écran assez grand et positif dans certains aspects, mais a également montré son premier téléphone portable convertible, le LG Wing. Cependant, il semble que l’entreprise pourrait prendre une mesure que peu attendaient.

La société sud-coréenne semble prendre une décision radicale, car Kown Bong-seok, PDG de LG, dans une interview à Le Korea HeraldIl a fait remarquer qu’il est possible que l’entreprise ne fabrique plus de téléphones portables à l’avenir. Parce que?

«Alors que la concurrence sur le marché mondial des appareils mobiles devient de plus en plus féroce, il est temps pour LG de porter un jugement froid et d’évaluer la meilleure option. La société envisage toutes les mesures possibles, y compris la vente, le retrait et la réduction de l’activité des smartphones », ont déclaré Bong-seok.

Cependant, cela ne signifie pas qu’ils cessent de prendre en charge des appareils qui sont déjà sur le marché aujourd’hui.

LG pourrait-il quitter le marché des smartphones? C’est ce que vous devez savoir tout de suite. (Photo: LG)

Il convient de noter que, si LG prend cette mesure, ils nous laisseront attendre leur téléphone roll-up, qui devait faire ses débuts cette année, bien qu’il soit probable que ce soit au niveau ultra-premium, et ce ne sera peut-être pas suffisant. inverser la part de marché de la marque qui, selon StatCounter, était tombé à 1,7% en décembre 2020.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a été commentée dans l’interview. Kwon aurait également déclaré au point de vente que certains des employés, potentiellement environ 60%, seraient réaffectés à d’autres parties des activités de LG.

De son côté, le portail engager recueille des informations auprès du personnel de l’entreprise et s’assure que LG «s’engage à faire ce qui est le mieux pour ses activités mobiles. Cela dit, rien n’a été finalisé et tout rapport indiquant le contraire n’est que pure spéculation. “

Qu’arrivera-t-il à la division en Amérique latine? Pour le moment, il est inconnu, bien que LG continue d’apporter divers appareils dans la région, tels que le LG Velvet susmentionné et son design assez épuré.