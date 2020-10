Mis à jour le 28/10/2020 à 22:29

Un casque qui tue jusqu’à 99,9% des bactéries? Afin de prendre soin des bactéries, LG a lancé son nouveau casque sans fil appelé Sans ton modèle LG HBS-FN6, les mêmes qui ont la particularité de se nettoyer lorsque vous ne les utilisez pas. Comment travaillent-ils?

Selon la société, ces dispositifs auriculaires disposent désormais d’un étui de charge UVnano non seulement pour charger sans problème, mais pour améliorer l’hygiène de la même chose.

«Plusieurs études ont montré que les écouteurs peuvent héberger plus de bactéries qu’une planche à découper de cuisine, ce qui peut entraîner des infections de l’oreille. Grâce à la lumière UV intégrée, l’étui de chargement mince de LG garde les oreilles plus propres en éliminant 99,9% d’E. Coli et de S. aureus du gel de silicone auriculaire hypoallergénique et non toxique et du maillage interne. ” LG.

Les LG Tone Free HBS-FN6 chaque écouteur en état d’écoute de la musique peut durer jusqu’à 6 heures, tandis que sur les appels, il atteint jusqu’à 5 heures en moyenne. De même, votre étui peut recharger l’aide auditive jusqu’à 18 heures.

«Nous accordons la priorité à la sécurité de nos utilisateurs, c’est pourquoi nous avons mis en œuvre cette technologie qui maintient les aides auditives propres afin que vous puissiez profiter de vos chansons préférées tout en faisant du sport, en travaillant ou en allant au supermarché», a déclaré Youngrok Kim, directeur de la ligne brune chez LG Pérou.

Enfin, le nouveau LG Tone Free offre convivialité et durabilité en ayant la certification IPX4 qui les rend résistants aux éclaboussures d’eau, à la pluie et à la transpiration pendant que l’utilisateur fait du sport.

FICHE TECHNIQUE LG TONE FREE: CARACTÉRISTIQUES

Taille du casque: 16,1 x 32,77 x 25,0 mm Taille de la boîte de chargement: 54,6 x 54,6 x 27,5 mm Capacité de la batterie: Écouteurs: 55 mAh x 2 Étui: 390 mAh Temps de charge rapide: 5 minutes fournit 1 heure d’utilisation Autonomie de la batterie: Appel: 5 heures Musique : 6 heuresÉcouteurs + étui: 18 heuresConnectivité: Bluetooth 5.0 (connexion à un seul appareil) Haut-parleur: 2 couches dynamiquesMicrophones: 2 extérieursCompatibilité: Android / iOSCodec audio Bluetooth: SBC / AACCouleurs: Noir élégant / Blanc moderne

