Un appareil assez allongé. La compagnie LG a profité du dernier trimestre de l’année pour lancer au Pérou son dernier smartphone, le LG Velvet. Ce terminal se caractérise par être assez allongé et avoir un design épuré à l’arrière, ainsi qu’un écran incurvé.

Les fonctionnalités du smartphone incluent un écran de résolution OLED de 6,8 pouces, ainsi qu’un processeur Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, extensible à 1 To.

D’autre part, en termes de caméras, le LG Velvet Il dispose d’un triple capteur dirigé par un 48 MP avec un axe focal de f / 1.8, accompagné d’un 8 MP ultra large avec f / 2.2 et d’un objectif Macro 5 MP avec f / 2.4. Par rapport à la caméra frontale, il s’agit de 16 MP avec une ouverture de f / 2.0.

De même, il est livré avec Android 10 et 4300 mAh de batterie avec une charge rapide de 30 W et une charge sans fil de 10 W.

«Le LG Velvet fait partie d’une nouvelle génération de conception et d’utilisation conçue pour répondre aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui, nous nous concentrons donc également sur le renforcement de fonctionnalités telles que son écran pour un meilleur affichage du contenu et des fonctions qui favorisent la créativité des utilisateurs. pour les activités de divertissement, l’esprit d’entreprise, la communication, à travers le LG Creator’s Kit », a déclaré Micael Seo, directeur marketing de LG Pérou.

DONNÉES TECHNIQUES: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX DU LG VELVET

Dimensions: 167,2 x 74,1 x 7,9 mm pour un poids de 180 grammesÉcran: P-OLED 6,8 poucesRésolution: Full HD + (1080 x 2460 pixels) avec un rapport de 20,5: 9Processeur: Qualcomm Snapdragon 765G 5GRAM: 8 GoSystème opératif: LG UX basé sur Android 10Espace de rangement: 128 Go extensible par microSDCaméras arrière: triple 48 MP, f / 1.8, 1 / 2.0 ″, 0.8µm, PDAF, OIS + Ultra Wide 8 MP, f / 2.2, 1 / 4.0 ″, 1.12µm + Macro 5 MP, f / 2.4Caméra frontale: 16 MP f / 2.0Batterie: 4300 mAh avec charge rapide 30 W et charge sans fil 10 WAutres: IP68, MIL-STD-810G, NFC, USB Type-C, port casque 3,5 mmPrix: 2279 semelles libérées

