La guerre pour l’héritage de Diego Armando Maradona, décédé le 25 octobre à l’âge de 60 ans, a déjà commencé. Avec cinq enfants reconnus, une propriété de plus doit être ajoutée au patrimoine de Pelusa: ces derniers jours, elle a été mise au jour une maison à La Havane en cadeau de Fidel Castro lui-même, avec qui «Diego avait une grande amitié.

Matías Morla, l’avocat de Maradona qui s’occupe de son héritage, a reçu un appel d’un des fils de Fidel Castro pour lui rappeler le cadeau que son père lui avait fait dans la vie, selon l’avocat également argentin Mauricio D’Alessandro a assuré. C’est une maison du centre de santé de La Pradera, dans laquelle Maradona lui-même a vécu lors d’une de ses nombreuses visites à Cuba.

“La maison est intacte et disponible”, a avoué l’avocat, qui a également révélé les aveux du fils de Fidel Castro: “Il lui a dit qu’il y avait des dizaines d’objets dans le grenier de cette maison. Il y a des photos, des lettres de dirigeants mondiaux et même des murs peints par Maradona“, Expliquant comment le joueur argentin a peint des messages tels que” Fidel, je t’aime. “

L’héritage spectaculaire de Maradona

Il est presque impossible de calculer la valeur de toutes les propriétés de Diego Armando Maradona. Les dix a laissé des biens immobiliers et des objets de valeur dans le monde entier, certains inestimables. De nombreuses maisons, des voitures de luxe, des écoles de football à son nom, des cadeaux reçus de cheikhs, de leaders mondiaux comme Fidel Castro ou Hugo Chávez, de footballeurs historiques …

L’amitié entre Diego Armando Maradona et Fidel Castro s’est forgée en 1987, lorsque le footballeur s’est rendu à Cuba pour la première fois. Diego était un grand admirateur de la révolution cubaine et sa dépendance à la drogue a même été discutée à La Havane, visitant fréquemment le chef de la révolution et le président maximum du pays entre 1956 et 2011. À sa mort, Maradona lui a beaucoup rappelé chérie: «Le plus grand est mort. Il était le plus grand parce qu’il savait tout, anticipait les choses et donnait aux gens ce que les gens méritaient“A déclaré Maradona après sa mort dans une interview avec l’agence DPA.