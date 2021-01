Les souvenirs footballistiques de l’enfance d’Álex Menéndez font référence aux premiers coups de pied au ballon dans sa rue, Avenida del Mar, et à l’école de Loyola. Puis il est passé par le stade de la jeunesse et l’Astur, “le vrai”, précise-t-il, avec des entraîneurs comme Mariano, Alfredo, Dani et Chus Hevia. Bien qu’il fût proche de la Tartière, il cherchait déjà à cette époque El Molinón, où il commença à aller avec ses parents. Mais à partir de ce moment, son souvenir le plus frais est un derby à la Tartière: “Il y avait une atmosphère impressionnante et un but Villa est resté avec moi”.

«J’allais bien», raconte Álex à propos du sentiment de vivre dans le corral de quelqu’un d’autre: «La plupart de mes amis d’enfance sont d’Oviedo, mais quand nous sommes arrivés en Première Division, beaucoup d’entre eux portaient ma chemise». Il y avait plus de raisons pour Álex Menéndez de lui lancer davantage le rojiblanco: «Mon père est le cousin germain de Joaquín, qui est celui qui a joué le plus de matchs avec le maillot du Sporting. Quand nous nous rencontrions, nous parlions de football ».

Comme Joaquin, Álex Menéndez est passé directement d’Astur au Sporting: «En alevins Emilio de Dios est venu me chercher, mais à ce moment-là je ne pouvais pas bien le combiner avec mes études et j’ai attendu un an pour signer. J’étais également intéressé par Oviedo, mais je préférais le Sporting. Cela a également coïncidé avec cette période difficile où l’Astur est devenu ACF, c’est-à-dire lorsque je suis parti ».

Tout au long de son stage, Álex Menéndez s’est démarqué en tant qu’ailier gauche ou meneur de jeu, “Même un an dans la division Honneur, j’étais le deuxième meilleur buteur.” Jusqu’à ce que le hasard l’emmène à la défense: «La première année dans la filiale, dans un match, ils ont renvoyé l’arrière gauche et Javier Vidales m’a mis là. Cela ne m’a pas coûté cher car Vidales a tout rendu très facile et m’a donné la liberté ». Jusqu’à ce que, dans la saison 2011-12, Preciado le remarque.

“J’ai fait mes débuts lors d’un match de Coupe à Majorque”Menendez précise, sans beaucoup plus de détails: «Je ne pense pas que j’étais très nerveux car je n’ai pas beaucoup de souvenirs. Manolo était un entraîneur spécial, il a donné beaucoup de confiance aux joueurs ». Ce qui s’est passé lors du match retour, lors de sa première participation à El Molinón, est plus cool: «J’ai marqué un but contre son camp dans une tête. Ce fut une nuit agaçante car nous avons également été éliminés, mais j’ai reçu de nombreux messages de soutien. Le lendemain, il allait bien ».

Cette saison s’est mal terminée pour Preciado, qui a été limogé, et pour Sporting, qui est tombé, mais Javier Clemente a également fait confiance à Álex: “J’ai fait mes débuts en championnat à domicile, contre Villarreal, et j’ai aussi joué le dernier match, à Malaga.” La relégation en deuxième ne lui a pas facilité les choses et il n’a disputé que neuf matchs les deux saisons suivantes: «Je n’ai pas été démoralisé car je me suis entraîné toute la semaine avec la première équipe, bien que plus tard, j’ai joué avec la filiale. J’ai dû travailler pour être préparé le jour où l’opportunité s’est présentée. ”

Avec Abelardo, tout a changé pour lui et les autres enfants de la carrière. «C’était une période difficile pour le club. Nous étions cinq ou six mois sans paiement. Nous aurions pu réclamer ce qui nous était dû, mais nous avons décidé de faire un ananas et de défendre le bouclier. Nous formons un grand groupe, il y avait une grande complicité entre les joueurs de la carrière et ceux qui venaient de l’extérieur ». Tout cela a conduit à cet après-midi inoubliable à Villamarín: «Notre match était terminé et nous étions à la radio, en attendant Girona-Lugo. Nous sommes montés trois ou quatre fois en quelques minutes ».

Alors Alex est revenu pour profiter de Primera, mais déjà plus consolidé. «C’était une bonne saison, en modifiant l’aile avec l’ailier. J’ai joué 21 matchs et marqué deux buts qui nous ont aidés à gagner à La Corogne et à l’Espanyol. Nous étions une équipe solide, nous avons très bien concouru ». C’est pourquoi il s’étonne qu’une fois la permanence acquise, personne ne lui parle de renouveau: «Ce n’était pas que moi. L’équipe s’est dissoute et a signé 15 ou 16 nouveaux joueurs. Je suis parti la conscience tranquille, laissant l’équipe qui m’a élevé en tant que joueur de football en première division ».

Il allait continuer à porter du rojiblanco et en First avec Girona, mais il a rencontré le côté le plus sombre du football: «J’ai passé l’examen médical sans problème, mais lors de la deuxième séance d’entraînement, j’ai cassé mon croisé. Ils ont dit que j’étais arrivé blessé et que je devais poursuivre ». Après une saison blanche, l’activité à Reus est revenue, où il s’est senti de nouveau chez lui: «C’était un club très familial. C’est dommage ce qui s’est passé plus tard ». Córdoba et l’Aris de Thessalonique étaient ses dernières destinations avant que la pandémie ne l’oblige à rentrer chez lui. Maintenant, il s’entraîne avec Covadonga en attendant les offres d’un club étranger.

Et tandis que, est enthousiasmé par le sport: «Cela me rappelle le nôtre, avec de nombreux enfants de la maison. Je vois l’équipe très organisée, très sérieuse, et Djuka donne un très haut niveau. Mais la seconde est de plus en plus difficile. J’espère que nous aurons un play-off, mais il faut être réaliste car ça va être très dur ».