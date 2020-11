L’histoire de Galilée Il est devenu viral ces dernières heures. Non, ce n’est pas un footballeur. Mais c’est plus cher que de nombreux joueurs dans le beau jeu. En fait, sa valeur actuelle dépasse 200 millions d’euros, c’est-à-dire qu’elle coûte plus cher que Cristiano Ronaldo ou Messi pour le moment. Oui, nous parlons d’un cheval, plus précisément d’un étalon qui fait le tour du monde.

Galileo, né en 1998, appartient à Coolmore Stud et a construit sa légende sur les circuits, remportant six des huit courses auxquelles il a participé entre 2000 et 2001.. Il a pris sa retraite de la compétition en 2011 et il est automatiquement devenu l’étalon le plus recherché par les éleveurs. Et ce cheval était considéré comme le meilleur étalon du monde entre 2008 et 2019, à l’exception de 2009, d’où son prix élevé. Comme rapporté par certains médias, chaque monture Galileo coûte environ 670000 euros, et en Angleterre, ils disent que plus de 300 de leurs descendants ont réussi à réussir les courses de chevaux les plus importantes de la planète.

Plus que la plupart des footballeurs

Dans les réseaux sociaux, le fait qu’un cheval puisse coûter plus cher que Messi ou Cristiano Ronaldo a attiré une attention particulière. Et c’est comme ça. Les grands éleveurs veulent leur progéniture et Galileo est la source la plus prolifique de vainqueurs de haut niveau dans l’histoire de la course avec 85 progénitures de champion du groupe 1, d’où coûte ces 200 kilos, plus que les Portugais et l’Argentine selon leur valeur Transfermarkt.

Si le multi-champion de turf a été placé dans le classement des footballeurs, il est étonnant de le voir en position de numéro 2, seulement en dessous du Français Kylian Mabppé, qui dépasse cette valeur de 200 millions d’euros. Et le cheval vaut plus que Neymar, Raheem Sterling, Sadio Mané, Kevin de Bruyne ou n’importe quel footballeur du marché, à l’exception du jeune attaquant du PSG.