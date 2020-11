Le football regorge d’histoires et d’expériences entrelacées. Aujourd’hui, vous êtes un enfant, un fan de football, qui attend des heures à la porte de l’hôtel de votre équipe préférée pour vous prendre en photo avec le joueur que vous voulez être. Demain, plus de 10 ans plus tard, cette photo gagne en pertinence en signant pour cette équipe et en partageant un vestiaire avec ce vieux rockeur qui frappe toujours le ballon. Il y a déjà des milliers d’histoires comme ça, comme celle de Leo Messi, Diego Armando Maradona et l’élastique de Newell, peu.

La célébration de Leo Messi après son but contre Osasuna était précieuse. La séquence, d’une minute à peine, a fait le tour du monde avec une vitesse sans précédent. Dans différentes parties du monde, le week-end dernier, de petits hommages ont été rendus à Pelusa. Certains choquants comme celui vécu au San Paolo entre Naples et Rome, d’autres tout simplement impressionnants comme le haka All Blacks ou émotionnel et simple comme celui qui s’est déroulé avant le match entre le Barça et Osasuna.

Mais celui de Messi avait des miettes. L’Argentin avait préparé quelque chose de très spécial pour Maradona. Il était convaincu que contre les rojillos, il aurait l’occasion de marquer, de célébrer et de dédier ce moment à l’Argentin dont il a hérité du trône. Après quelques dribbles et des joueurs battus, il a pris son pied gauche pour une promenade pour clouer une belle cible de l’avant. Automatiquement, il ôta la chemise culé et en révéla une autre, celle de Newell’s et le 10, après quoi il leva les bras et montra le ciel. C’était son hommage.

Aujourd’hui, nous connaissons plus de détails sur le grand moment qu’il a fourni Leo à Diego, élever encore plus le geste et l’envelopper d’une magie inégalée. L’histoire derrière l’élastique Newell’s met les cheveux debout, la chemise était portée par Maradona en son temps dans le club de lépreux et un collectionneur l’a donné à Messi Il y a deux ans.

Il s’agit de Sergio Fernandez, juge de profession et collectionneur amateur, troisième protagoniste de ce précieux hommage à Pelusa. C’était l’année 2018, lors de la Coupe du monde en Russie, lorsque Fernández a tenté pour la troisième fois de lui offrir l’un des objets les plus précieux de sa formidable collection. Le juge est passionné de football et a un Leo Messi En tant que l’une de ses idoles, il l’adore et c’est pourquoi il a voulu se connecter de cette manière avec l’actuel joueur de Barcelone.

Après deux tentatives infructueuses, Fernandez réussi à rencontrer Messi en Russie. Leo a reçu avec une certaine émotion le détail du collectionneur, qui a expliqué que c’était une chemise qui Maradona avait utilisé dans sa brève étape par Newell’s Avec 10 sur le dos, le même numéro Rosario et le club dans lequel il rêve de revenir un jour. L’histoire a un détail supplémentaire, le juge lui a donné un autre détail, un saint Benoît en or pour protéger son fils Ciro qui venait de naître.

Messi avait conservé ce cadeau dans son musée ces deux dernières années. Comme en témoigne Daniel Arcucci, journaliste et biographe de Maradona, on pensait jusque-là que le T-shirt de Newell’s C’était un cadeau de Fluff à Leo et l’histoire qu’il contenait et qui gardait l’anonymat Sergio Fernandez. Le collectionneur lui-même ne savait pas non plus à quel point ce cadeau et ce cadeau étaient spéciaux pour Messi, qu’il a choyé et conservé jusqu’à ce qu’il trouve la possibilité de l’utiliser.

L’histoire gagne en pertinence depuis Leo est venu assister à un match de Newell’s qui a joué Diego Armando Maradona. «J’étais petit et je ne me souviens de rien, mais je sais que j’étais là», se souvient le Blaugrana. Son temps là-bas fut bref mais un petit Messi Il est allé au stade avec son père Jorge pour voir jouer l’équipe de lépreux. En fait, ce jour-là, Pelusa a atteint un objectif très similaire à celui atteint par culé contre Osasuna le jour de son hommage.