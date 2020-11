Diego Armando Maradona (1960-2020) est devenu célèbre, en plus d’être Dieu habillé en footballeur, pour une vie d’excès, d’excentricités et de scandales. L’une des choses qui a défini Maradona hors du terrain est qu’il portait toujours deux montres, une à chaque poignet. Au-delà de la marque prestigieuse Hublot en a fait une stratégie publicitaire, il y a une explication plus précoce et beaucoup plus émotionnelle que le simple geste de faire de la publicité.

L’image de Diego Armando Maradona portant deux montres spectaculaires (et posant avec elles) sur le tapis rouge de l’une des dernières éditions des prix FIFA The Best a fini par devenir virale pour une génération de milléniaux qui ne savait rien de Diego, Ils ne l’ont pas vu court et pour ceux qui la Coupe du monde au Mexique 86 sonnait comme chinois.

Cette photo de Maradona portant ses deux montres n’était pas simplement une autre extravagance de Pelusa. C’était un acte habituel, un geste supposé sien. En 2010, le prestigieux magazine Time a révélé que Maradona avait commencé à porter une montre à chaque poignet à partir du moment où il jouait pour Naples. Il ne s’arrêterait jamais même après avoir raccroché ses bottes.

La vraie raison est que Maradona aimait porter une montre réglée sur l’heure locale du pays où il était et l’autre toujours synchronisé avec le temps de l’Argentine, son pays natal pour lequel il ressentait une adoration presque mystique.

Maradona, fan de montres

Diego Armando Maradona toujours il était un amoureux des montres de luxe. Avant, il portait des modèles de la marque suisse Rolex, mais en 2010, alors qu’il était entraîneur de l’Argentine, il est devenu ambassadeur de Hublot, une autre marque prestigieuse de montres de luxe, et est depuis devenu son image exclusive.

Hublot a profité de l’image de Maradona pour sortir des éditions limitées en son honneur. Le premier était une version de l’un des modèles les plus emblématiques de la marque, le Big Bang, dont la principale différence était que le chronomètre à 9 heures avait été modifié pour compter chaque partie d’un match de football. Les index numériques étaient également présentés en bleu et blanc – les couleurs de l’équipe nationale argentine – et dans le cadran noir un grand «10» pouvait également être vu à 3 heures et la signature de Diego. Le boîtier mesure 44,5 mm et au bas de celui-ci se trouve une silhouette de Maradona par derrière, levant les bras. Avec une réserve de marche de 42 heures et le calibre Hublot HUB1146, seulement 250 exemplaires ont été produits.

Quelques années plus tard, le Hublot King Power Diego Maradona Edition Limitée, avec quelques caractéristiques similaires (les tons bleu et blanc, 10, la signature et la silhouette au revers ont été conservées), mais le boîtier était beaucoup plus grand (48 mm) et le cadran squelette, avec une aiguille supplémentaire pour mesurer le temps de lecture à travers une échelle qui entoure toute la sphère. Deux versions ont également été lancées: une en céramique de 500 unités et une en or de 200 unités.