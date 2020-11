Jour 1 après Diego C’était un résumé parfait de la vie de Maradona: beauté et décalage. Plus d’un million de personnes ont tiré le meilleur de l’histoire à la Casa Rosada en une journée qui a commencé et s’est terminée par des incidents et des accusations de police entre les fans et la police. Après avoir été voilée pendant plus de 11 heures au siège de l’exécutif argentin, Maradona a été transférée au cimetière de Bella Vista où le mythe repose déjà pour l’éternité.

Le sillage de Maradona Cela a commencé à 6h00 du matin en Argentine (10h00 en Espagne) et à ce moment-là, des milliers d’Argentins faisaient déjà la queue pendant un kilomètre dans le but de rendre hommage à un Maradona qui occupait la salle principale de la Casa Rosada, le siège du gouvernement argentin qui était décoré pour dire au revoir à l’une des personnes les plus influentes de l’histoire du pays. Pour atteindre un tel endroit, son corps sans vie a parcouru les rues principales de Buenos Aires, y compris le quartier de La Paternal, un lieu attachant où il est basé. Argentinos Juniors, sa première équipe en Argentine. Probablement l’entité dans laquelle l’éternel «10» a vécu les années les plus heureuses.

Ce transfert a eu lieu à l’aube de mercredi à jeudi et à ce moment-là, il y avait déjà des gens entassés dans les rues essayant de toucher le corbillard en plein geste de courtoisie envers le mythe. Après avoir esquivé des milliers d’adeptes, le cercueil de Maradona Il était situé au siège de l’exécutif et là a commencé le pèlerinage de centaines de milliers de fans venus rendre hommage au héros du pays. Au début, l’intention est que la veillée dure environ 24 heures, mais à la demande expresse de Claudia Villafañe, première épouse de Diego, et du reste de la famille, tout s’est terminé à 17h00 en Argentine. Tout devrait se terminer à 16h00, mais la famille a dû reculer en raison des manifestations et des accusations de police qui ont eu lieu lorsque les portes ont été fermées à 14h00. Et le remède a fini par être pire que la maladie.

Accusations de police et agression contre la Casa Rosada

Adieu à Maradona Cela a commencé avec des accusations de police dès le matin et s’est terminé de la même manière: avec des affrontements entre la police et des partisans qui ont entraîné plusieurs arrestations et blessés. Après quelques heures d’incertitude, le calme régnait autour de la maison rose jusqu’à 14h00.La ligne d’accès a été coupée dans le but de mettre fin à la veillée deux heures plus tard. Et c’est là que les charges policières ont commencé dans le but de disperser les milliers de fidèles qui allaient rester sans licencier leur idole.

Ces accusations ont conduit à des détenus et des blessés dans des images méprisables qui étaient le produit d’une société blasée par la situation économique qu’avec la mort de Maradona Il avait l’excuse parfaite pour faire régner le chaos à Buenos Aires. Pendant ce temps, les derniers fans qui avaient passé devant le tribunal faisaient la queue pour dire au revoir à leur héros dans les dernières étapes du sillage le plus célèbre de l’histoire argentine, qui a également été taché par la publication d’une photographie du cadavre de ’10’. . Logiquement, le travailleur du salon funéraire qui a pris la photo a été licencié ipso facto.

Au début, la veillée devait se terminer à 16h00, mais elle a dû se fermer une heure avant en raison du manque de contrôle dans les environs de la Casa Rosada. Même un père avec son fils a tenté de sauter la clôture pour accéder au siège de la direction, où la police était bondée. Le corbillard de Maradona devait partir à 17h00 pour le cimetière, mais deux heures avant la question était de savoir si la voiture pouvait passer devant la foule. Toutes ces manifestations ont fait reculer la famille et pour cette raison la veillée a été prolongée jusqu’à 19 heures. Trois heures supplémentaires qui ont conduit à un assaut sur la Casa Rosada qui a forcé à nouveau l’arrêt de la veillée. Ils ont même gardé le cercueil de peur que les adeptes ne le prennent. Donc, à la fin, la mission a dû être interrompue.

Chemin vers le cimetière de Bella Vista

À 17 heures, heure locale, et au vu de la situation, la famille et les forces de sécurité ont décidé de mettre fin à la veillée et immédiatement après, le cortège funèbre de Diego Maradona. Tout cela avec des centaines de milliers de personnes dans les rues de Buenos Aires qui ont escorté la voiture avec le corps sans vie de «10» avec des motos. Des centaines de milliers d’Argentins voulaient dire au revoir à un Diego Maradona sur le chemin du cimetière de Bella Vista, où sont également enterrés Don Diego et Doña Tota, ses parents. Dieu repose déjà en paix.