Lors du lancement de son dernier smartphone, le Vue 40, Honneur a décidé de commencer l’année non seulement en se relançant en tant qu’entreprise totalement indépendante, mais aussi a annoncé l’expansion du marché des smartphones dans la région et, en particulier, au Pérou.

Lors de son événement en ligne, George Zhao, PDG de Honor Device, en plus de présenter les nouveaux appareils de la marque, a révélé le nouveau slogan de Honneur ce sera “Aller au-delà”, qui décrit l’ambition de l’entreprise de devenir une marque mondiale avec des produits innovants, fiables et de qualité supérieure.

«Nous sommes très reconnaissants du soutien constant et de la fidélité des partenaires et des consommateurs qui sont à nos côtés depuis sept ans. C’est pourquoi ils sont notre priorité numéro un, et alors que nous entamons ce nouveau chapitre passionnant, nous nous engageons à faire un effort supplémentaire pour créer un nouveau monde intelligent accessible à tous dans le monde », a commenté George Zhao.

Pour ce faire, Honor a introduit une nouvelle stratégie de marque axée sur trois piliers, qui sont «tous les scénarios» (tous les scénarios), «tous les canaux» (tous les canaux) et «toutes les personnes» (toutes les personnes). paire pour poursuivre la stratégie produit «1 + 8 + N».

C’est ainsi que le nouveau slogan d’Honor sera lancé en tant qu’entreprise indépendante: «Go Beyond». (Photo: Honneur)

Mais pas seulement que, dans le cadre de son activité, la marque désormais indépendante de Huawei a confirmé des alliances avec des fournisseurs du secteur tels que AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK hynix et Sony.

Quand arrivera-t-il au Pérou? Les lancements et la signature d’accords avec d’autres marques, Honor a annoncé qu’il conduisait des plans d’expansion ambitieux vers des marchés plus traditionnels à travers le monde en 2021 et au-delà.

Par exemple, pour le Pérou “La marque prépare déjà le terrain pour son arrivée officielle, consolidant une équipe humaine prête à développer des stratégies pour répondre aux besoins des utilisateurs locaux”, a déclaré Eid Hirsh, directeur des relations publiques de Honneur Pérou.

Il a également mentionné que “Très bientôt, nous aurons des nouvelles, des lancements et des promotions qui, nous en sommes sûrs, démontreront l’engagement d’Honneur dans le pays”, Hirsh a réitéré.