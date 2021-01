Cristina Cabeza. | Ange gonzalez

Liberbank Gijón jouera mardi prochain le match qui est en attente contre Elche pour terminer le premier tour de championnat. Il se rendra sur le court du pavillon La Arena 52 jours après le dernier match joué, le 14 novembre sur le court de Rocasa, dans lequel un match nul était sur le point de commencer.

La visite d’Elche, rival très compliqué, n’intervient pas au meilleur moment pour Liberbank Gijón puisque Cristina Cabeza ne pourra avoir que 9 joueurs de la première équipe, dont deux gardiens de but, ce qui signifie seulement un changement de joueurs de Campagne. Dans le court de Rocasa, Débora Torreira, qui est récupérée et s’entraîne normalement, et Marizza Faría, avec qui Cabeza ne pense pas pouvoir compter, ont été blessées, “tout au plus en défense”, a déclaré le sélectionneur. Pas plus que la paraguayenne Sabrina Fiore, qui est au Brésil en train de traiter le visa pour retourner en Espagne. Les juniors qui s’entraînent habituellement avec la première équipe termineront l’appel.

“Elche est une équipe qui donne généralement beaucoup de rythme à son jeu, nous devons donc essayer d’imposer une équipe plus lente qui nous convient mieux”, a déclaré Cristina Cabeza. La coach espère avoir un public dans les tribunes, même si elle attend toujours une confirmation officielle.

La saison est atypique car d’abord les équipes ont passé six mois sans jouer, depuis l’arrêt forcé par le covid-19 la saison dernière jusqu’au début de celle-ci, et maintenant ils terminent un nouvel arrêt de deux mois motivé par la dispute du Championnat d’Europe.