Marizza Faria, avec le ballon, bat Yunisleidy Camejo. | Marcos Léon

Liberbank Gijón est revenu de Gran Canaria sans points et avec trois joueurs blessés. La gardienne Meriem Ezbida a souffert d’un problème de coude lors de l’échauffement et n’est sortie que pour tenter d’arrêter quelques pénalités, Debora Torreira s’est disloqué pratiquement le doigt sur le premier ballon qu’elle a touché et ne pouvait plus sortir sur le terrain et Marisa Faria semble avoir une déchirure fibrillaire dans une cuisse, mais il faut attendre quelques jours pour que l’inflammation disparaisse pour pouvoir confirmer l’étendue de la blessure. L’arrière central paraguayen n’a pas pu jouer tout au long de la seconde période et l’équipe l’a remarqué au point qu’avec elle sur le terrain, le résultat aurait probablement été différent. Trois blessés qui se sont ajoutés aux deux qu’ils avaient déjà de chez eux, Natalia Montilla et Laura Rivas, en théorie, les deux vainqueurs des extrêmes, trop nombreux pour gagner sur le terrain de Rocasa qu’en plus d’avoir une équipe beaucoup plus nombreuse, jusqu’à 16 Les joueurs avaient l’entraîneur pour ce match, et avec des rotations de haute qualité, ils avaient le soutien des fans dans les tribunes. La pause de la ligue, jusqu’à la mi-janvier, sera bonne pour l’équipe de Gijon de pouvoir récupérer Ezbida, Torreira et Faría puisque pour le moment Cristina Cabeza ne compte que 9 joueurs seniors, ce qui rendrait impossible d’affronter un match. Liberbank Gijón attend le report contre Elche qui doit être joué avant d’entamer le deuxième tour de championnat, qui aura lieu à la mi-janvier. Rapports JJ