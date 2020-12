Frey lors du match de basket d’Oviedo contre Palencia Julian Rus

L’os, le Breogan, leader du groupe A du LEB Oro, a été l’un des plus durs à casser et Liberbank Oviedo a dû jouer un match parfait pour pouvoir obtenir le positif de Lugo. C’était pratiquement impossible et ils ont fini par tomber 80-66 sur l’un des courts les plus difficiles de la catégorie. L’entreprise était encore plus difficile compte tenu du fait que son capitaine et l’un de ses joueurs les plus talentueux, le vétéran Oliver Arteaga, a causé une perte de surcharge. L’équipe Carbayón a noté l’absence des Canaries, en particulier dans le volet offensif, où Il manquait de qualité pour marquer avec plus de fluidité.

L’OCB a montré son visage pendant la majeure partie du match, mais il a payé cher ses erreurs devant une grande équipe et dans laquelle chacun a la capacité de marquer quand il trouve un moyen de le faire. La crise que l’équipe de Natxo Lezkano au troisième quart, il a payé cher (21-13) et a mis fin à ses chances de gagner. Ils n’ont pas baissé les bras et ont continué à insister dans le dernier quart-temps, mais à chaque fois ils se sont retrouvés avec des options pour réduire la différence de 10 points, ils se sont trompés.

C’est la troisième défaite consécutive de l’équipe asturienne (Cáceres, Coruña et Breogan), qui est venue à ce duel très touché après la défaite inexplicable (62-60) à Coruña, avec une fatale 53 secondes qui a coûté la défaite alors qu’ils étaient sept points de plus. . Une mauvaise fin d’année pour une équipe qui avait très bien fait les choses et qui, malgré tout, compte quatre victoires qui lui permettent une certaine marge de reprise pour un deuxième tour qui a débuté aujourd’hui contre Breogán et qu’il apparaît très disputé dans la lutte pour éviter le groupe qui se battra pour la permanence et entrera dans le groupe de promotion, pour lequel il faut être parmi les cinq premiers.

Le meilleur de l’équipe d’Oviedo contre Breogan était un infatigable Norelia, qui a contribué 13 points et 8 rebonds à son équipe, ainsi qu’un esprit combatif et une combativité qui, parfois, imprégnaient le reste de ses coéquipiers.