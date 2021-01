Liberbank Oviedo Basketball gagne à Melilla (72-80)

Oliver Arteaga, au premier plan, combat un rebond hier lors de la victoire d’Oviedo contre Melilla (72-80) Melilla Baloncesto

Il Liberbank Oviedo Baloncesto a remporté aujourd’hui une victoire louable (72-80) sur le court Melilla qui les rapproche très près de l’objectif de la saison: la permanence. L’équipe de Natxo Lezkano se consolide parmi les cinq premiers de son groupe de LEB Or, ce qui les classerait parmi les équipes qui vont se battre pour entrer dans les barrages pour la promotion au ACB. De plus, dans le cas de ne pas l’atteindre, il continue d’ajouter des victoires qui le laisseraient dans une très bonne place en cas d’entrer dans le groupe qui se battrait pour éviter la relégation.

L’OCB de cette saison a un mérite spectaculaire, être capable de rivaliser et de surpasser des projets avec beaucoup plus de budgets et avec des joueurs établis. Les Asturiens le font avec un jeune groupe dans lequel le talent des gens comme Speight et Brown, bien escorté par les vétérans Oliver Arteaga et Saúl Blanco. Les deux premiers ont respectivement ajouté 10 et 15 points pour battre Melilla tandis que le second a contribué 14 et 13 points. Un mix qui se passe très bien et qui, malgré ses erreurs et ses moments d’angoisse, c’est pouvoir avancer.

Le match contre Melilla a été complètement dominé, donnant le rythme qui les intéressait et prenant toujours l’initiative au tableau de bord. Cependant, ces erreurs, ces déconnexions qui ont déjà payé cher contre Coruña et Palencia, ont rendu le duel émotionnel presque jusqu’à la fin. Malgré tout, l’OCB est en constante évolution et résout de plus en plus ses matchs avec plus de sécurité, comme il l’a montré dans les deux victoires qu’il a enchaînées et qui le laissent dans une situation dont ils ne rêvaient même pas en début de saison.