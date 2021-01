Aida Palicio tente de dépasser la gardienne de but Rocasa Silvia Navarro. | LG

Liberbank Gijón joue aujourd’hui à midi, et avec un public dans les tribunes, contre Elche dans un match correspondant à la quatrième journée et qui a été reporté en sa journée, puisque l’équipe de Gijón a dû rester en quarantaine après avoir été en contact direct avec un positif, celui détecté dans les rangs de La Salud de Tenerife, contre qui ils avaient joué la veille. L’enjeu est la troisième place du groupe, qui est actuellement en possession des habitants d’Elche avec juste un point de plus, même s’il est vrai qu’ils ont joué un match de moins.

Les fans, jusqu’à un maximum de 200, auront l’opportunité de voir leur équipe en direct après de nombreuses semaines et aussi face à un rival de grand potentiel, en croissance continue et c’était la révélation de la saison dernière. La rencontre n’arrive pas au meilleur moment pour les femmes de Gijón, puisque Cristina Cabeza ne pourra pas compter sur la pivot Sabrina Fiore, qui est au Brésil pour réparer ses papiers de visa. De plus, il a le sérieux doute de Marizza Faría, qui ne jouera qu’en défense, selon l’entraîneur.

Sur la cour du pavillon La Arena, il y aura un duel très intéressant entre la locale Cecilia Cacheda et le visiteur Ivet Musons. Les deux équipes jouent au son qu’elles impriment et leur succès sera en grande partie la chance du match. Cacheda, en plus de diriger, de marquer, et en fait est le meilleur tireur du groupe avec une moyenne de plus de 6 buts par match. En cela, il profite de son adversaire. Mais Elche est plus que Musons car ses rangs comprennent des joueurs comme Nicole Morales, Patricia Encinas, Joana Bolling ou la jeune Lysa Tchaptchet.