Ce mardi 15 décembre Liberté et Palmeiras jouez à LIVE LIVE ONLINE TV: suivez la TRANSMISSION OFFICIELLE via ESPN 2 et Facebook Watch LIVE NOW pour les quarts de finale de Copa Libertadores 2020 du stade Allianz Parque à Sao Paulo.

Le «Verdao» mettra à l’épreuve la solidité défensive dans son domaine, où il n’a pas encaissé de buts sous les ordres de l’entraîneur portugais Abel Ferreira, lors de sa rencontre avec les Paraguayens. Au match aller, joué à Asunción, ils ont fait match nul 1-1.

Depuis que les Portugais ont succédé à Vanderlei Luxemburg, le club de São Paulo, seul invaincu de cette édition des Libertadores, a disputé six matches à domicile entre des tournois nationaux et internationaux. Il a tout gagné, n’a pas reçu de but et a marqué 17 points.

«Nous montrons aux joueurs que quelle que soit la condition de l’adversaire, nous devons imposer notre jeu. Nous travaillons dur là-dessus et nous travaillerons de cette façon mardi », a déclaré l’assistant technique João Martins, qui a remplacé DT après avoir été testé positif pour le coronavirus. Mais, le technicien est déjà récupéré.

Où voir Palmeiras vs. Liberté pour la Copa Libertadores?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match de la Copa Libertadores qui présentera Palmeiras sans le milieu de terrain Lucas Lima, expulsé à Asunción. Des blessures musculaires empêcheraient la présence dans le onze du milieu de terrain Patrick de Paula et de l’attaquant Luiz Adriano.

De son côté, Libertad compte sept matches sans perdre (quatre nuls et trois victoires) et ils arrivent à Sao Paulo avec la tranquillité d’esprit de s’être qualifiés pour les phases finales du championnat paraguayen.

Fort de l’expérience et du nez marquant de l’attaquant vétéran Oscar Cardozo, le finaliste s’accroche à la possibilité de remporter pour la première fois le titre de champion d’Amérique du Sud.

“Nous serons confiants, avec la même confiance que nous jouons ici (à Asunción), nous sommes convaincus que nous allons passer”, a déclaré l’attaquant Adrián Martínez à Radio Monumental de Paraguay.

Quelle heure est Palmeiras vs. Liberté pour la Copa Libertadores?

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Colombie – 19h30

Équateur – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Argentine – 21h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (16 décembre)

Palmeiras c. Liberté: alignements possibles

Palmeiras: Weverton – Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña – Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga – Gustavo Scarpa, Rony, Gabriel Verón.

Liberté: Martín Silva – Iván Ramírez, Luis Cardozo, Pablo Adorno, Iván Piris – Antonio Bareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres, Matías Espinoza – Adrián Martínez, Oscar Cardozo.

