Ap et Afp

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. a11

Los Angeles, Tommy Lasorda, le manager passionné du Temple de la renommée qui a guidé les Dodgers de Los Angeles vers deux titres de la Série mondiale et est ensuite devenu un ambassadeur du sport qu’il aimait tant, est décédé à l’âge de 93 ans.

Les Dodgers ont annoncé que Lasorda avait subi une crise cardiaque à son domicile de Fullerton, en Californie. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de le réanimer lors de son transfert à l’hôpital, où il a été déclaré mort jeudi soir.

Lasorda avait des antécédents de problèmes cardiaques, y compris une crise cardiaque en 1996 qui a mis fin à sa carrière de gestionnaire et une autre en 2012 qui l’a obligé à porter un stimulateur cardiaque. Il était rentré chez lui mardi après avoir été hospitalisé depuis le 8 novembre.

Le légendaire entraîneur était présent lors de la victoire des Dodgers dans la Série 6 mondiale contre les Rays de Tampa Bay le 27 octobre au Texas, qui a permis à l’équipe de Los Angeles de remporter son premier titre de champion majeur depuis 1988.

Il semble approprié qu’au cours de ses derniers mois, il ait vu ses bien-aimés Dodgers remporter la Série mondiale pour la première fois depuis son équipe de 1988, a déclaré le commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred.

Lasorda avait été conseiller spécial du propriétaire et président des Dodgers Mark Walter au cours des 14 dernières années. C’était un grand ambassadeur pour l’équipe et le baseball, un mentor pour les joueurs et les entraîneurs, il avait toujours le temps de donner un autographe et une histoire à ses nombreux fans; c’était un bon ami, dit Walter. Vous nous manquerez beaucoup.

▲ Le légendaire entraîneur et Hall of Famer avait 93 ans lorsqu’il a subi une crise cardiaque. Photo Ap Photo Ap

Lasorda était un joueur, un recruteur, un manager et un cadre au sein du conseil des Dodgers, à commencer par ses racines à Brooklyn.

Il a joué au Panama et à Cuba avant de faire ses débuts en Major League le 5 août 1954 avec les Brooklyn Dodgers. Bien qu’il n’ait pas participé à la Série mondiale de 1955, il a reçu une bague de championnat en tant que membre de cette équipe.

Il avait un record d’entraîneur de 1599 victoires et 1439 défaites, remportant des titres de la Série mondiale en 1981 et 1988, quatre fanions de la Ligue nationale et huit titres de division menant les Dodgers de 1977 à 1996.

Il a été élu au Temple de la renommée du baseball en 1997 en tant que manager et a conduit l’équipe de baseball des États-Unis à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Sydney 2000 après avoir battu Cuba.

En tant que manager, il a dirigé neuf lauréats du prix de la recrue de la Ligue nationale de l’année, dont le Mexicain Fernando Valenzuela, Steve Sax, Steve Howe, Mike Piazza, Eric Karros et Hideo Nomo.

Son lien avec Toro Valenzuela et les World Series 1981 qu’ils ont remporté ensemble a été rappelé hier sur les réseaux sociaux. Des joueurs actifs et retraités de la Major League Baseball, ainsi que la Ligue mexicaine de baseball et d’autres pays, ont rejoint le duel de Lasorda.